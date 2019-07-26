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A101’de teknoloji fırsatları ve online’a özel indirimler!

A101'den teknoloji sürprizi' Kaçırılmayacak teknoloji ürünleri bu hafta indirimli fiyatlarıyla A101 şubelerinde olacak.

A101’de teknoloji fırsatları ve online’a özel indirimler!

A101'den teknoloji sürprizi' Kaçırılmayacak teknoloji ürünleri bu hafta indirimli fiyatlarıyla A101 şubelerinde olacak.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:40
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A101’de teknoloji fırsatları ve online’a özel indirimler!

Türkiye’nin en çok teknolojik ürün satan ve en yaygın yüksek indirim marketi A101, bu hafta Samsung  58“ UHD Smart TV, Honor 7c cep telefonu ve Hi Level 40” Dual LED TV’yi uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor.

Ayrıca www.a101.com.tr ‘de Seg 12.000 Btu A++ Klima ve Hotpoint Toz Torbasız Süpürge online’a özel fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Büyük Ekranda TV Keyfi: Samsung 58”  UHD Smart TV

A101’de bu haftanın televizyonlarından ilki , Samsung  58”  UHD Smart TV, geniş ekranda multimedia keyfi sunuyor. Ürün, 4K yüksek görüntü kalitesi ve flat ekranı ile fark yaratıyor.  Dahili uydu alıcı, 3 HDMI ve 2 USB girişi bulunan televizyon 4.999 TL’den satılacak. Samsung Türkiye garantisine sahip ürünü, 6 taksit seçeneğiyle de almak mümkün.

Son Güncelleme: 26.07.2019 15:56
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