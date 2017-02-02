Zigavus ödüle doymuyor

Avrupa Birliği ülkelerine giren ve dünya markası olmayı başaran Zigavus, Sarımsaklı Şampuanları ile 2. kez ‘Yeşil Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü. Ödüllere doymayan Zigavus, ‘Yılın KOBİ’si ve ‘Yılın İnovasyon Markası’ kategorilerinde de ödülleri alarak başarılarına yenilerini ekledi. Zigavus İlaç Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Polat, ödül gecesinde iki gururu birden yaşadı. Renault, Turkcell, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TEMA gibi devlerle birlikte ‘Yeşil Ekonomi Ödülü’ alan Polat, ‘Yılın KOBİ’si ödülünü Uluslararası Diplomatlar Derneği Başkanı Günther Meinel’in elinden aldı. ‘Yılın KOBİ’si ödülünü de alan Zigavus Pharma, ‘Yılın İnovasyon Markası’ kategorisinde de ödüle layık görüldü. İki ödül alan Zigavus’un genç patronu Polat, törende bir de ödül verdi. Polat, gecede Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a, ‘Kent ve Yaşam Ödülü’nü takdim etti.



DÜNYAYA AÇILDI

Sektöre 2007 yılında girerek saç dökülmesine karşı ürettiği kokusuz sarımsaklı şampuanını eczanelere sunan Zigavus, bitkisel çözümleriyle en çok tercih edilen marka olmayı başardı. Pazar payını hızla arttıran Zigavus’un saç ve cilt bakım ürünleri eczanelerin dermakozmetik raflarında satılıyor. Zigavus Pharma, İzmir’de başlayan faaliyetlerini kısa sürede Türkiye geneline yayarak, ardından yurt dışına açıldı. Firma, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika, Arnavutluk, Kosova gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Azerbaycan, Irak, Özbekistan gibi Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine de ürünlerini satarak global pazardaki yerini aldı. Zigavus, geniş çaplı inovatif araştırmalarla kaliteli, ihtiyaçlara uygun bitkisel ürünler geliştiriyor. Saç ve cilt bilgisini yeni teknolojiyle birleştiren Zigavus, kaliteli kişisel bakım kategorisinde