banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaŞubat-2017

Zigavus ödüle doymuyor

02 Şubat 2017 Perşembe 17:07
Bu haber 26 kez okundu

Bitkisel çözümleriyle kişisel bakım ürünlerinde Türkiye ve Avrupa pazarlarında hızla büyüyen Zigavus Pharma, Sarımsaklı Şampuanları ile ‘Yeşil Ekonomi Ödülü’, ‘Yılın İnovasyon Markası’ ve ‘Yılın KOBİ’si’ ödüllerini aldı.

Zigavus ödüle doymuyor
Avrupa Birliği ülkelerine giren ve dünya markası olmayı başaran Zigavus, Sarımsaklı Şampuanları ile 2. kez ‘Yeşil Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü. Ödüllere doymayan Zigavus, ‘Yılın KOBİ’si ve ‘Yılın İnovasyon Markası’ kategorilerinde de ödülleri alarak başarılarına yenilerini ekledi. Zigavus İlaç Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Polat, ödül gecesinde iki gururu birden yaşadı. Renault, Turkcell, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TEMA gibi devlerle birlikte ‘Yeşil Ekonomi Ödülü’ alan Polat, ‘Yılın KOBİ’si ödülünü Uluslararası Diplomatlar Derneği Başkanı Günther Meinel’in elinden aldı. ‘Yılın KOBİ’si ödülünü de alan Zigavus Pharma, ‘Yılın İnovasyon Markası’ kategorisinde de ödüle layık görüldü. İki ödül alan Zigavus’un genç patronu Polat, törende bir de ödül verdi. Polat, gecede Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a, ‘Kent ve Yaşam Ödülü’nü takdim etti.

DÜNYAYA AÇILDI
Sektöre 2007 yılında girerek saç dökülmesine karşı ürettiği kokusuz sarımsaklı şampuanını eczanelere sunan Zigavus, bitkisel çözümleriyle en çok tercih edilen marka olmayı başardı. Pazar payını hızla arttıran Zigavus’un saç ve cilt bakım ürünleri eczanelerin dermakozmetik raflarında satılıyor. Zigavus Pharma, İzmir’de başlayan faaliyetlerini kısa sürede Türkiye geneline yayarak, ardından yurt dışına açıldı. Firma, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika, Arnavutluk, Kosova gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Azerbaycan, Irak, Özbekistan gibi Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine de ürünlerini satarak global pazardaki yerini aldı. Zigavus, geniş çaplı inovatif araştırmalarla kaliteli, ihtiyaçlara uygun bitkisel ürünler geliştiriyor. Saç ve cilt bilgisini yeni teknolojiyle birleştiren Zigavus, kaliteli kişisel bakım kategorisinde
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.