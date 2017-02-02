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Ana SayfaŞubat-2017

Yaşam alanlarınızı parke konforuyla şımartın

02 Şubat 2017 Perşembe 16:01
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70 milyon m2’lik laminat parke üretim kapasitesiyle dünya talebinin % 7’sini karşılayan Kastamonu Entegre, yurt içi ve yurt dışı üretim tesislerinde yeni ürünlere yönelik yatırımları ile fark yaratıyor.

Yaşam alanlarınızı parke konforuyla şımartın
Hayat Holding’in çok uluslu iki büyük grubundan biri olan Kastamonu Entegre, mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yonga levha, MDF, laminat parke, kapı paneli, parlak levha, mutfak/banyo tezgâhları ve bunlarla ilgili muhtelif katma değerli ürünler üreterek yaşam alanlarına konfor katıyor. Kastamonu Entegre’nin ürettiği Floorpan ve Artfloor markalı laminat parkeler, taşıdığı özelliklerle, ahşabın doğal renklerini iş ve yaşam alanlarının zeminlerine taşıyor. Kastamonu Entegre’nin, ahşabın doğallığını mekânlara yansıtan laminat parke ürünleri, kentsel yaşam, yoğun tempo ve bunların beraberinde getirdiği yaşam taleplerine yönelik tüketicinin tercihlerine cevap veren, yalın, kullanışlı, estetik, kaliteli tasarımları ve renkleriyle ön plana çıkıyor.

NEW YORK’TAN İLHAM ALINDI
 Piyasaya yeni sunulan dekorasyonda farklılık yaratan Urban serisi, dünyanın en büyüleyici şehirlerinden ilham alarak yaşam alanlarına yeni bir tarz katıyor. Dekorasyonda şıklık ve estetiği buluşturan Urban serisi, Floorpan ürünlerinde isimlerini New York, Peking, Sydney, Miami, Shanghai, Tokyo, Chicago ve Los Angeles'tan alıyor. Her zevk ve yaşam alanına hitap etmek üzere geliştirilen seri, Artfloor markasıyla da Paris, Cenevre, Lizbon, Madrid, Monaco, Roma, Viyana ve Barselona şehirlerinin estetiğini sunuyor. 32. Sınıf, AC4 aşınma dayanımıyla, dört tarafı derzli olarak üretilen Urban serisi, standartların üstünde gerçekçi bir görünüm sağlıyor.

KALİTE ESTETİKLE BULUŞTU
Kastamonu Entegre’nin yeni parke serisi Boutique ise konforu, kaliteyi, kalıcılığı ve estetiği bir arada sunuyor. Rivera, Lorenzo, Picasso, Dali, Da Vinci, Acapulco, Goya olmak üzere yedi dekordan oluşan seri, isimlerini dünyaca ünlü sanatçılardan alıyor. AC5 olarak üretilen Boutique parke serisi, antibakteriyel özelliği ile hijyen gerektiren kreş ve sağlık kuruluşlarından, restaurant, cafe, otel gibi yoğun trafiğe maruz kalan mekanlar ile modern döşenmiş dairelere kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Kaliteli ürün üretim hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği yatırımlarla öne çıkan Kastamonu Entegre, Adana MDF Tesisi’nde 2017 yılı Mayıs ayında devreye alacağı ek laminat parke hattında, yılda ilave 16 milyon m2 parke üretimi gerçekleştirecek. Hat, özel ölçülerde parke üretimine imkân sağlayan teknolojik alt yapısıyla öne çıkarken, özel kilit sistemi ile uygulamada kolaylık sağlayacak.
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