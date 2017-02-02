Türkiye’de üreterek büyüyeceğiz

Türk-İtalyan iş birliğiyle iş dünyasında güçlü adımlar… Türkiye’nin ilk ve köklü ilaç firması İbrahim Etem - Menarini'nin Türk ve İtalyan yöneticileri, şirketin son dönemdeki yükselen performansını ve Türkiye hedeflerini paylaşmak üzere İstanbul'da basının karşısına çıktı. 114 yıllık şirketin ‘değer üretmek’ hedefiyle yola devam ettiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen, “İki köklü şirketin İbrahim Etem ve Menarini’nin bir araya gelmesinin tek amacı var; değer üretmek” dedi. Şirketin 2016’yı yüzde 25 büyüme ile kapattığını belirten Genel Müdür Uğur Bingöl, “Türkiye için zor bir yıldı, buna rağmen hedefimizin üzerinde büyüdük. Bir yılda 100 milyon kutu ilaç sağladık. Ve bunun 75 milyonunu kendi tesislerimizde ürettik. 2017’ye daha umutla bakmak istiyoruz” dedi.