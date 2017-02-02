TOYOTA’da satış hedefi 65.000

2016 yılında dünya genelinde yaşanan küresel risklerin yanısıra Türkiye’deki terör olayları ve politik gelişmelere rağmen otomotiv sektörü, rekor satışlara ulaştı. ÖTV’ye yapılan zamlar ve kurdaki yükselişe rağmen Otomotiv Sektörünün, karlarını minimize ederek 2016’yı iyi kapattığını anlatan Toyota Plaza Sonkar Otomotiv Genel Müdürü Aykan Ceylan’la, geçen yılı ve 2017’ye dair hedefleri konuştuk:



2016’yı nasıl geçirdiniz, 2017 hedefleriniz nelerdir?

2016 yılında Türkiye’deki otomotiv satışları adet bazında rekor kırarak bütün zamanların üstüne çıktı. 2015 yılına göre yüzde 1.62 artışla, 983.720 otomobil ve hafif ticari araç satışı yapıldı. Buna karşılık kârlarda yüzde 50'nin üzerinde düşüşler oldu. Bu tabloyu analiz ettiğimizde; otomotiv sektörünün, Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçerken kârlılığından feragat edip, kur farkını da üstlenerek ekonomiye katkı sunduğunu görüyoruz. 2017 yılında Türkiye’nin yaşadığı olumsuzların son bulmasını ve ekonomide güven ortamının yeniden tam anlamıyla oluşmasını ümit ediyoruz. Türkiye’nin bunu başarması zor değil.



ÖTV zamları özelde markanızı genelde sektördeki satışları nasıl etkiledi?

2016 yılında ÖTV büyük oranda arttırıldı. Yüzde 45 olan ÖTV, yüzde 60'a yükseltildi. Yüzde 90 olan ÖTV, yüzde 110'a çıkartıldı, yüzde 140 olan ÖTV'de yüzde 160 a yükseltildi. Bunlara da kıstaslar konuldu. Otomobil baz fiyatları yani vergilerden arındırılmış fiyat 40 bin liranın altındaysa yüzde 45, üzerindeyse 70 bin liraya kadar yüzde 50, 70 bin liradan sonrası ise yüzde 100’e geçiyor. Durum böyle olunca kur ve ÖTV farklarını üstlenen distribütör ve bayiler 2016 yılında tüketiciye ulaşmak adına fiyatlarda kârından feragat ederek otomobili satmak durumunda kaldı. Ancak 2017 yılında kur farkları üstlenemez seviyeye ulaştı. Firmalar hem yatırım yapabilmek, hem gelir gider dengesini koruyabilmek adına 2016 yılında gösterdikleri özveriyi 2017 yılında gösteremeyebilir. Bu nedenle 2017 yılının daha zor geçeceği ön görülüyor. Otomobil fiyatları biraz daha pahalı olacak. Türkiye genelinde satış adetlerinin de yüzde 10 ile yüzde 15 arasında düşüş bekleniyor. Marka bazlı baktığımızda Toyota, satış adetlerini arttırmayı hedefliyor. Geçen yıl satışa sunulan Toyota CHR büyük beğeni topladı. Son iki ayda inanılmaz performans ve başarı gösterdi. 2017 yılında da bunun ivmesiyle 52.800 adetlerde kapanan satış adedimizi 65.000 adede çıkarmayı planlıyor. Sonkar olarak satışlarımızı arttırmak için gayret sarf etmeyi sürdüreceğiz.



Toyota Sonkar Otomotiv’den ve hedeflerinizden bahseder misiniz?

Toyota Sonkar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1993 yılında kuruldu. O günden bu yana sunduğumuz hizmetle kazandığımız güven sayesinde Türkiye’deki Toyota bayileri arasında saygın bir yere gelmeyi başardık. Avrupa tarafından verilen "Ichiban" ödülünü üç kez üst üste alan tek bayiyiz. 2016 Kasım sonu itibariyle ichiban ödülü sırlamasında ilk ikide görünüyoruz. 2017 yılında Sonkar Otomotiv olarak hedefimiz 2500 sıfır otomobil satarak Toyota bayileri arasında Türkiye pazarının yüzde 4’lük payı almaktır. Bu adedin yüzde 50'si kadar ikinci el otomobil satmak istiyoruz. Toyota Sonkar ikinci el satışlarda da müşterileriyle arasında güveni tesis etmeyi başardı. Bu yıl 25.000 Toyota kullanıcısına servis hizmeti vermeyi planladık. Bununla ilgili altyapı ve ekipmanlarımızı tamamladık, Yenibosna’daki tesisimizin fiziki alanlarını büyütme çalışmalarını sürdürüyoruz.



Sektör olarak ekonomi yönetiminden beklentileriniz nelerdir?

Birincisi sektörün üzerindeki vergi oranlarının düşürülmesini bekliyoruz. İkincisi;kayıt dışı faaliyetlerin bitirilmesini Üçüncüsü; Teknik ve Mesleki liselerin yeniden sektörün ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde yapılandırılması lazım.