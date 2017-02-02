banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaŞubat-2017

Tarihi çeşme yıkılmaktan kurtarıldı

02 Şubat 2017 Perşembe 16:51
Bu haber 28 kez okundu

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, bir proje ödevi gereği üstünde çalıştıkları tarihi bir çeşmenin koruma altına alınmasını sağladı. Tarihi çeşme böylece yok olmaktan kurtuldu.

Tarihi çeşme yıkılmaktan kurtarıldı
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Sedes’in verdiği bir proje ödevi sayesinde Bakırköy’de bulunan ve bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olan tarihi bir çeşmeyi yok olmaktan kurtardı.

ÇEŞME KÜLTÜR MİRASINA KAZANDIRILACAK
Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Sedes şunları söyledi: “Bölümümüzde Restorasyon Projesi adlı bir dersimiz var. Bu ders kapsamında öğrencilerimize, mimari mirasımızın önemli bir parçasını oluşturan tarihi çeşmelerimizi araştırmak ve koşulları uygun olan bir çeşme üzerinde çalışma geliştirerek projelendirme konulu bir ödev verdim. Bu süreçte öğrencilerimiz, Bakırköy’ün Şenlikköy mahallesinde bulunan tarihi Şenlikköy Meydan Çeşmesi’ni tespit ettiler. Bunun üzerine biz de bu çeşme üzerine yoğunlaştık. Yaptığımız çalışmadan derlediğimiz verileri de İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetleme Müdürlüğü ile paylaştık. Bu kurumların ayrıca bize arşiv konusunda da büyük katkıları oldu. Bu sayede tarihi Şenlikköy Meydan Çeşmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restore edilecek çeşmeler listesine alındı. Şimdi çeşme restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılacak”

SÖZLÜ TARİHLE DE TANIŞTILAR
Öğrencilerin, mimari restorasyon için son derece önemli olan “sözlü tarih” kavramıyla da bu proje aracılığıyla tanıştığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Sedes, “Sözlü tarih, herhangi bir tarihi eserin restore edilmesi sürecinde çok önemli bir veri kaynağı. Bu sayede eserin eksik unsurları dahi tespit edilebilir. Ayrıca yanlış bir onarımın da önüne geçilebilir. Şenlikköy’deki çalışmamız sırasında Şenlikköy Mahallesi Muhtarı Mümin Savaş Göktaş ve mahallenin en eski şahsiyetlerinden Mithat Amca ile tanıştık. Kendilerinin, çalışmamızın sözlü tarih kısmına çok büyük katkıları oldu. Çeşme ile ilgili eski yaşanmışlıkları onların dilinden dinleyip geçmişe yolculuk yaptık” diye konuştu.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.