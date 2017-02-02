Sumo Robot Yarışmalarına İAÜ damgası!

Temel vizyonunu “bilgiyi ürüne dönüştürmek” olarak belirleyen İstanbul Aydın Üniversitesi’nin öğrencileri, yurt dışındaki etkinliklerde üniversitelerinin ve Türkiye’nin adını yükseltmeye, geleceği “aydınlatmaya” devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Hazırlık öğrencisi Umut Meriç ve Bilgisayar Programcılığı 1’inci sınıf öğrencisi Batuhan Kurt, yurtdışında katıldıkları yarışmalardan dereceyle döndüler. Ekim ayı sonunda Romanya’da gerçekleştirilen Uluslararası 9’uncu Robochallenge Robot Yarışması’nda katıldığı dört robotuyla ilk dört dereceyi kazanan Meriç, Japonya’da bu yıl 28’incisi düzenlenen ve sumo robot yarışmalarının dünya şampiyonası kabul edilen Japonya Uluslararası Sumo Robot Yarışması’ndan dördüncülük derecesiyle döndü. Kurt ise Romanya’daki Robochallenge’da mini kategoride birinci oldu.



“TAKTİK SAVAŞI YAPIYORUZ”

Konuyla ilgili konuşan Meriç, şunları söyledi: “21 ülkeden toplam 48 ekibin katıldığı yarışmaya üç robotla katılmıştım. Bir tanesiyle dördüncü oldum. Ancak şunu söyleyebilirim; İstanbul Aydın Üniversitesi olarak sumo robot konusunda gerek Türkiye’de, gerekse dünya genelinde birçok üniversiteden çok daha ilerideyiz. Özellikle de yazılım konusunda. Zira biz yazılımlarımızı daha çok rakiplerimizi izleyip analiz ederek, onların stratejilerine göre hazırlıyoruz. Yani bir çeşit taktik savaşı uyguluyoruz. Gelecek seneki hedefim ise şampiyonluk. Türkiye’ye ve İstanbul Aydın Üniversitesi’ne Avrupa’nın ve dünyanın en büyük yarışmasından üç derece birden getirmek benim için gerçekten mutluluk verici. Yarışma öncesinde desteklerini esirgemeyen ve çalışmalarımıza maddi manevi katkısı olan başta İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’a, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Ata’ya ve İstanbul Aydın Üniversitesi Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Özlem Özel’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”



“HAYATA YÖNELİK ÇALIŞIYORUZ”

Ekim ayında Romanya’da gerçekleştirilen 9’uncu Roıbochallenge yarışmasında “mini sumo” kategorisinde birinci olan İAÜ Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Batuhan Kurt ise yarışmaya 2-3 yıldır katıldığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: “Bizim kategorimizde 300 kadar robot yarıştı. Bense yarışmaya 6 robotla katılmıştım. 18 yaşından küçük olduğum için mini sumo kategorisinde dahil olduğum bu yarışmada birincilik kürsüsüne çıktım. Mini sumo dediğimiz kategoride robotlar 10’ar santimetrelik ölçülerde oluyor ve en üst kategorideki robotlara göre daha küçük oluyor. Ancak mantık aynı. Bu alana yönelik tasarladığım toplam 12-13 robot var. Ancak ekibimizle asıl olarak günlük hayatta kullanılabilecek robotlar üzerinde çalışmalarımıza ağırlık vermiş durumdayız.”



SUMO ROBOT NEDİR?

Sumo robotlar, adından da anlaşılacağı üzere, robotikle ilgilenenlerin Japon sumo güreşlerinden esinlenerek aynı güreşi robotlara yaptırmak istemeleriyle ortaya çıkan bir robot kategorisi olarak öne çıkıyor. Otonom hareket yeteneğine sahip, belli boyutlarda üretilmesi gereken, elektronik devreler içeren, birbirleriyle mücadele etmek amacıyla tasarlanan, amaçlanan hareketler için programlanan sumo robotlar, birbirleriyle Dohyo adı verilen belli standartlara ve özelliklere sahip yuvarlak bir metal ring üzerinde karşılaşıyorlar. Karşılaşma süresince sumo robotlar, tıpkı sumo güreşindeki gibi birbirlerini ringin çevresindeki çizginin dışına iterek atmaya çalışıyorlar. Robotlar kontrast sensörleri sayesinde dohyonun çevresindeki beyaz çiziyi algılayıp, ring içinde kalmaya çalışıyorlar. Robotlara, çevresini ve rakip robotu kısa sürede algılaması için muhtelif sensörler (IR, ultrasonic, lazer, vb) eklenmekte ve geliştirilmiş taktik algoritmalar da yükleniyor. Sumo robotların maçı kazanmasında, sahip olduğu mekanik, elektronik tasarım ve yüklü olduğu program algoritmaları etkili oluyor. Bu algoritma ve yazılımlar biraz değiştirilerek, sanayiye yönelik robotlarda da kullanılabiliyor. Derece alan robotların yazılımları bu bakımdan çok önemli bir yere sahip. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile, her yıl bir başka şehirde düzenlenen sumo robot yarışmaları, bu yıl 2017 yılının Mayıs ayı içinde Konya’da düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl Gaziantep’te düzenlenen yarışmaya bu yıl hemen tüm üniversitelerden katılım bekleniyor