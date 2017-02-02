Seltek Group Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Meral Dokur Oldu

Türkiye’nin önde gelen PVC markası Egepen Deceuninck, sektöründe devrim yaratacak olan Assist projesini hizmete sundu. Yeni projeyle birlikte tüm Türkiye’ye yayılan teknik servis bayileri ile kullanıcılarının yaşadığı sorunlara kısa sürede çözüm bulacak olan Egepen Deceuninck, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaracak. Tek fiyat uygulaması geçeli Tüm kapı ve pencere ürünlerine hizmet verecek olan Egepen Deceuninck, 2 yıllık garanti süresi dolan ürünlerde yaşanılan sıkıntılara da çözüm bulacak. Assist’te tek fiyat uygulaması geçerli olacak. Toplantıda teknik servis elemanlarının giyeceği kıyafetlerden, araçların nasıl olması gerektiğine kadar hassas ve ayrıntılı bir stratejiyi tanıtan Egepen Deceuninck, Assist’le birlikte tek fiyat uygulamasına geçti. Konuyla ilgili yeni bir web sitesi ve çağrı merkezi de kuran Egepen Deceuninck, kullanıcılarının yaşadığı sorunları tek merkezde toplayıp analiz edebilecek. Teknik servis bayindeki ve showroom’lardaki tabelalar, poster ve cam uygulamaları da Egepen Deceuninck tarafından yapıldı. Assist projesine göre, kullanıcıların evine giden teknik servis ekibi, gerekli işlemlerden sonra “iş teslim tutanağı” hazırlayacak. Bu tutanaklarla birlikte müşterilerin yaşadığı sorunlar, tespit edilen sıkıntılar ve giderilen arızalar kayıt altına alınarak, Egepen Deceuninck genel merkezine iletilecek.