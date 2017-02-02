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Ana SayfaŞubat-2017

PARA PİYASALARININ GÖZÜ FED'DE

02 Şubat 2017 Perşembe 17:30
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Geçtiğimiz yılı Brexit, İtalya’daki referandum ve ABD’deki seçimlerin gölgesinde tamamlayan piyasalar, 2017’de FED’in faiz artırımlarını ve siyasi gelişmeleri yakından izleyecek.

PARA PİYASALARININ GÖZÜ FED'DE
 2017 yılında da 2016 yılında olduğu gibi piyasaların odağında merkez bankalarının izleyecekleri para politikalarının ön planda olacağını söylemek mümkün. Özellikle Amerika Merkez Bankası (FED)’nın son açıkladığı kararların diğer majör merkez bankalarının da para politikası kararlarını etkilediğini söylemek yanlış olmayacak. Öte yandan piyasalar ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi taraftaki gelişmeleri de mercek altına alıyor olacak. 2016 yılında Brexit, İtalya referandumu, ABD genel seçimleri gibi gelişmelere şahit olunurken yeni yılda Fransa ve Almanya’daki genel seçimlerin yanında Euro Bölgesi’nin bütünlüğünü koruyup koruyamayacağı da ön planda olacak gelişmeler arasında yer alıyor.


ARAŞTIRMA / PARA PİYASALARI





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