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Milli Piyade Tüfeği MPT-76 TSK'ya teslim edildi

02 Şubat 2017 Perşembe 16:19
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Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen, her türlü arazi ve hava şartlarında görev yapacak MPT-76'nın seri üretimi tamamlanan ilk partisi, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76 TSK'ya teslim edildi
 Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'ndaki Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76) teslim töreninde yaptığı konuşmada, silahın yapımında emeği olanlara teşekkürlerini sundu. Milli Piyade Tüfeği'nin, güvenlik güçlerinin güvenle kullanacağı bir silah olduğunu vurgulayan Bakan Işık, Türkiye'nin 14-15 yıl önce savunma sanayi alanında yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğunu belirtti. Bu oranı bugün yüzde 40 seviyesine düşürdüklerini vurgulayan Işık, "Hedefimiz bu oranı yüzde 20'lerin de altına düşürmek. Artık Türkiye, başkasına bu noktada gıptayla bakan bir ülke değil, pek çok ülkenin kendisine gıptayla baktığı, yani gıptayla bakılan bir noktaya geldi." ifadesini kullandı
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