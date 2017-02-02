KÜRESEL RİSKLER DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

Dünyanın küresel ölçekte karşı karşıya olduğu sorunlar önümüzdeki yıllar için ciddi tehditler içermeye devam ediyor. Çevresel sorunlardan politik gelişmelere kadar birçok alanda dünya giderek daha ‘riskli’ bir hal alıyor. 2017 Yılı Küresel Riskler Raporu, dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın da çatısı altında olduğu Marsh&McLennan Şirketleri’nin katkılarıyla hazırlanıyor. Her ne kadar 2016 yılı konsensus beklentileriyle çatışan dramatik siyasi sonuçları ile hatırlansa da “Küresel Risk Raporu” son 10 yılda düzenli olarak toplumsal ve ekonomik risklerin kalıcı bir hale gelerek, gerçek dünyanın bozulmasına yol açabileceği yönünde uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.