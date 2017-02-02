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Ana SayfaŞubat-2017

KÜRESEL RİSKLER DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR

02 Şubat 2017 Perşembe 17:32
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Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın da çatısı altında olduğu Marsh&McLennan Şirketleri’nin katkılarıyla hazırlanan 2017 Yılı Küresel Riskler Raporu açıklandı. Çevresel risk ile iklim değişikliği, gelir eşitsizliği ve toplumsal kutuplaşmayı bu yılın en önemli riskleri arasında gösteren rapora göre, uluslararası iş birliği ve uzun vadeli görüşlerin öne çıktığı daha kapsayıcı toplumlar inşa edilmesi halinde risklerin kilit etmenleri durdurulabilir veya tersine çevrilebilir. Artan gelir eşitsizliği ve toplumsal kutuplaşma gibi eğilimler 2016 yılında politik değişimi tetikledi. Eğer acil eylemler alınmazsa, bu eğilimler 2017 yılındaki küresel riskleri daha da artıracak.

KÜRESEL RİSKLER DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR
Dünyanın küresel ölçekte karşı karşıya olduğu sorunlar önümüzdeki yıllar için ciddi tehditler içermeye devam ediyor. Çevresel sorunlardan politik gelişmelere kadar birçok alanda dünya giderek daha ‘riskli’ bir hal alıyor. 2017 Yılı Küresel Riskler Raporu, dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın da çatısı altında olduğu Marsh&McLennan Şirketleri’nin katkılarıyla hazırlanıyor. Her ne kadar 2016 yılı konsensus beklentileriyle çatışan dramatik siyasi sonuçları ile hatırlansa da “Küresel Risk Raporu” son 10 yılda düzenli olarak toplumsal ve ekonomik risklerin kalıcı bir hale gelerek, gerçek dünyanın bozulmasına yol açabileceği yönünde uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.


DOSYA / KÜRESEL RİSKLER




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