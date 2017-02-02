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Ana SayfaŞubat-2017

KUR TEHDİDİNE KARŞI HEDGE KALKANI

02 Şubat 2017 Perşembe 17:52
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Reel sektör, kurdaki tarihi yükselişten en az hasarla çıkmak için riskini “Hedge” ile minimize ederek yönetilebilir hale dönüştürmeli. Hedge pozisyonu alan firmalar, dolardaki çılgın yükselişten etkilenmeden yola devam eder, korunmayanlar ise risklerini yönetmekte zorlanır.

KUR TEHDİDİNE KARŞI HEDGE KALKANI
Geçtiğimiz yıla damgasını vuran “Dolardaki Zirve” konusu 2017 yılında da en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle döviz cinsinden borcu olan ihracatçı-ithalatçı diken üstünde. “…Dolardaki yükseliş nereye kadar devam edecek? Döviz borcu olan reel sektör nasıl etkilenecek? Bu baskıdan reel sektör nasıl korunabilir? Kur riski nasıl yönetilir?” şeklindeki sorular iş dünyasının en çok merak ettiği konuların başında. Gündemin en sıcak sorularına yanıt veren GCM Menkul Kıymetler Genel Müdürü Alper Nergiz, kurdaki yükselişin nedenlerini ve olası sonuçlarını Ekovitrin’e özel yorumladı. Dolar borcu olan reel sektörün, Kur’daki yükselişten etkilenmemesi için “Hedge” pozisyonuna geçmesini öneren Nergiz, çarpıcı uyarılarda bulunarak, “Dolar borcu olduğu halde Hedge pozisyonu almayan firmalar riskini yönetmekte zorlanır. Hatta iflas bile gündeme gelebilir” diyor.




KAPAK / KUR RİSKİ
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