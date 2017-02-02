Kimya sektörünün kalbine ADR yatırımı

Dinçer Lojistik, kimya sektörünün yoğunlukla faaliyet gösterdiği ve bununla birlikte oluşturduğu çevresel etkiler nedeniyle gündeme gelen Dilovası’na uluslararası standartlarda donanıma sahip kimyasal ürün depolama tesisi kurdu. Dinçer Lojistik tarafından işletilecek depoda Avrupa Kimya Sanayicileri Derneği’nin (CEFIC), uyguladığı standartlara (SQAS) uygun faaliyetler yürütülecek. Aynı şekilde bu kapsamda inşa edilen depo binası da, Amerika’da uygulanan Yangın ve Çevresel Etki Değerlendirme Standartları’na (NFPA) haiz şekilde inşa edildi. Dilovası’ndaki yatırıma ilişkin açıklama yapan Dinçer Lojistik Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Turan Cihanoğlu, “Özellikle Boya&Kimya sektörlerinde Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Depolanması ve Dağıtımı (ADR) konusunda faaliyet gösteren, kimya sektörüne özel sunduğu hizmetlerle adından sıkça bahsettiren bir firmayız. Limanlara ve konteyner terminallerine yakınlığı ile stratejik bir pozisyonda bulunan ve kimya sektörünün başkenti niteliğinde olan Dilovası bölgesinde, toplamda 20.000 m2 alan üzerine inşa edilen 30.000 palet kapasiteli 2 yeni tesisimizde özellikle tehlikeli kimyasal maddelerin depolanması ve dağıtıma hazır hale getirilmesi faaliyetlerini yürüteceğiz” dedi.



ADR YATIRIMI

2017 yılının başında ve yılın ilk çeyreğinde hizmete girmesi planlanan tesislerde gerek depolama, gerek dağıtım aşamalarında Tehlikeli Kimyasal Ürünlerin (ADR) üreticiden, tüketim noktalarına kadar olan tüm lojistik süreçlerinin tek elden yürütülebilmesi açısından çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini aktaran Cihanoğlu, kimyasal depo yatırımlarına ek olarak taşımacılık alanında da ciddi alt yapı yatırımlarına imza attıklarını belirterek, “TÜBİTAK ve Dinçer Lojistik ortaklığında gerçekleştirilen 500.000 TL’lik yazılım projesi ile ADR’ye ilişkin tüm uygulama ve hususlar, Karayolu Taşımacılığı Yazılımı’na entegre edildi. Bu proje ile Türkiye piyasasında ADR uygulamalarının manuellikten kurtulup tamamıyla sistem üzerinden takip edilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede hem servis hızı, hem güvenlik sorunları hem de lojistik sektörüne yönelik operasyonel sorunlara çok ciddi çözümler bulunması hedefleniyor.