KATILIM BANKACILIĞI HEDEF BÜYÜTTÜ

Türk bankacılık sektöründeki payını her geçen gün arttıran katılım bankacılığı büyümeye devam ediyor. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, 2016’da bankaların kârının “oldukça iyi” olduğunu ve yılın 8 ayında 2015’in aynı dönemine göre yüzde 65 arttığını belirterek, “Bankaların kârdan biraz fedakârlık yapmaları lazım” diyor. Akyüz, 2016 yılında Banka Asya’nın oyun dışında kalması nedeniyle katılım bankacılığında hem aktif büyüklük, hem de şube sayısının değiştiğini, 2016 Eylül sonu itibarıyla sektörün aktif toplamının 120 milyar lira, şube sayısının ise 900 civarında olduğunu söylüyor.



SEKTÖR İVME KAZANDI

Sektöre yeni giriş yapan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın şubeleşme faaliyetlerinin devam ettiğini, her 2 bankanın katılım bankacılığına bir ivme kazandıracağını ifade eden Akyüz, “2016 restorasyon yılı oldu. Normalde bizim yıllık aktif büyümemiz yüzde 25-30 aralığındadır. 2016’da özel durum nedeniyle sektör büyümesi yüzde 10 civarında gerçekleşti. 2017’de ise sektördeki parasal büyümenin karşılığının yüzde 20 civarında olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuşuyor.



PAZAR PAYI ARTACAK

5 bankanın faaliyet gösterdiği katılım bankacılığının, tüm sektör içindeki payının yüzde 5 civarında olduğunu belirten Akyüz, hazırladıkları strateji belgesine göre 2025 yılında bu payı yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini vurguluyor. Akyüz, Başbakan Binali Yıldırım’ın bankalara yönelik “Tefeciliği bırakın, gerçek ekonomiye dönün” şeklindeki uyarısıyla ilgili de açıklama yaparak, hükümetin bankalardan faizleri düşürmesini istediğini ancak resmi olarak piyasaya müdahale olmaması için bu işe sınırı da koyamadığını söylüyor. Faizin aslında bir fiyat olduğunu, fiyatı da piyasanın kendi şartları içerisinde arz ve talebin belirlediğini ifade eden Akyüz, şunları söylüyor: “Dolayısıyla faizi de, alanlar ve verenler arasındaki arz ve talep oluşturuyor. Fiyat nerede teşekkül ediyorsa o seviyeden gidiyor. Bu piyasa şartları içerisinde şekilleniyor. Bankaların kârdan biraz fedakârlık yapmaları lazım. Dolayısıyla bir orta yol bulunmalı.”