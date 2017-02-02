banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaŞubat-2017

KATILIM BANKACILIĞI HEDEF BÜYÜTTÜ

02 Şubat 2017 Perşembe 17:17
Bu haber 44 kez okundu

Ktılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, geçtiğimiz yılın ilk 8 ayında önceki döneme göre kârını yüzde 65 arttıran Katılım Bankaları'nın, 2025 yılına kadar bankacılık sektöründe yüzde 5 olan payını, yüzde 15’e yükseltmeyi hedeflediğini belirtiyor

KATILIM BANKACILIĞI HEDEF BÜYÜTTÜ
 Türk bankacılık sektöründeki payını her geçen gün arttıran katılım bankacılığı büyümeye devam ediyor. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, 2016’da bankaların kârının “oldukça iyi” olduğunu ve yılın 8 ayında 2015’in aynı dönemine göre yüzde 65 arttığını belirterek, “Bankaların kârdan biraz fedakârlık yapmaları lazım” diyor. Akyüz, 2016 yılında Banka Asya’nın oyun dışında kalması nedeniyle katılım bankacılığında hem aktif büyüklük, hem de şube sayısının değiştiğini, 2016 Eylül sonu itibarıyla sektörün aktif toplamının 120 milyar lira, şube sayısının ise 900 civarında olduğunu söylüyor.

SEKTÖR İVME KAZANDI
Sektöre yeni giriş yapan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın şubeleşme faaliyetlerinin devam ettiğini, her 2 bankanın katılım bankacılığına bir ivme kazandıracağını ifade eden Akyüz, “2016 restorasyon yılı oldu. Normalde bizim yıllık aktif büyümemiz yüzde 25-30 aralığındadır. 2016’da özel durum nedeniyle sektör büyümesi yüzde 10 civarında gerçekleşti. 2017’de ise sektördeki parasal büyümenin karşılığının yüzde 20 civarında olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuşuyor.

PAZAR PAYI ARTACAK
5 bankanın faaliyet gösterdiği katılım bankacılığının, tüm sektör içindeki payının yüzde 5 civarında olduğunu belirten Akyüz, hazırladıkları strateji belgesine göre 2025 yılında bu payı yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini vurguluyor. Akyüz, Başbakan Binali Yıldırım’ın bankalara yönelik “Tefeciliği bırakın, gerçek ekonomiye dönün” şeklindeki uyarısıyla ilgili de açıklama yaparak, hükümetin bankalardan faizleri düşürmesini istediğini ancak resmi olarak piyasaya müdahale olmaması için bu işe sınırı da koyamadığını söylüyor. Faizin aslında bir fiyat olduğunu, fiyatı da piyasanın kendi şartları içerisinde arz ve talebin belirlediğini ifade eden Akyüz, şunları söylüyor: “Dolayısıyla faizi de, alanlar ve verenler arasındaki arz ve talep oluşturuyor. Fiyat nerede teşekkül ediyorsa o seviyeden gidiyor. Bu piyasa şartları içerisinde şekilleniyor. Bankaların kârdan biraz fedakârlık yapmaları lazım. Dolayısıyla bir orta yol bulunmalı.”
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.