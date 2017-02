GERÇEK AMAÇ İNSAN SAĞLIĞI MI YOKSA FARKLI HESAPLAR MI VAR?

FAZLA YAĞ KİLO YAPAR

Yağ insan bedenine en çok enerji veren besin bileşenidir. 1 gram yağyaklaşık 9 kcal enerji sağlıyor. İnsan bedeni için gerekli olan besinlerden belki de en önemlisi olan doğal yağları, doymuş yağ ve doymamış yağ olarak iki ana başlıkta değerlendirmeliyiz. Doymuş yağlar; Oda sıcaklığında katı olan yağlar "doymuş yağ" adını alır. Hayvansal ürünlerinde bulunan veya bu ürünlerden yapılan yiyeceklerdeki yağlar bu grup içinde yer alır ve Tereyağı, Margarin, İç yağ (Et, Sakatat), Süt ve süt ürünleri (süt-peynir- yoğurt-krema-kaymak, dondurma), Hindistan cevizi, Palmiye yağı, Kakao yağı, Kümes hayvanlarının derisi, Yumurta sarısında bulunurlar. Doymamış yağlar ise; vücudun gereksinim duyduğu zorunlu yağ asitlerinin en iyi kaynakları olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıkarıldı. Oda sıcaklığında sıvı haldedirler ve büyük çoğunluğu bitkisel kaynaklıdır. Zeytin ve kanola yağları, kabuklu yemişler (fındık, fıstık, ceviz), kabuklu yemiş yağları (yer fıstığı ve badem yağları) ve avokado gibi besinler tekli doymamış yağları içerir. Çoklu doymamış yağ asitleri ise omega-3 ve omega-6 yağ asitleri olmak üzere iki ana grup altında toplanır. Bu yağ soğuk su balıklarında (somon, sardalya, uskumru, ton balığı vs.) bol miktarda bulunuyor. Her iki grupta yer alan yağ çeşitlerinin gereğinden fazla alınması, kilo sorunlarının yanı sıra vücutta gereksiz yere toksin birikimine yol açacağı için zararlıdır. Hadis de söylendiği gibi gerektiği kadar tüketmeli “Yiyin için israf etmeyin” hadisini bu kullanım sırasında aklımızdan çıkartmamalıyız



TRANS YAĞLAR ZARARLI

Bunların haricinde sanayii üretimi olarak pazarlanan Trans yağların ise asla ve asla kullanılmaması gerektiğini yıllardır tüm baskılara rağmen söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Çünkü yapılan araştırmalar göstermiştir ki, Trans yağların (margarinlerin) vücuda hiçbir faydaları yok. Hatta vücudumuzun, diğer yararlı yağlardan faydalanmasını engeller. Vücuttaki LDL (kötü kolesterol) düzeyini yükselttiği gibi HDL (iyi kolesterol) düzeyini de düşürür. Ayrıca kanser riskini (özellikle göğüs kanseri) artırdığı düşünüyor. Sarı ve kırmızı ile işaretli, Doymuşluk ve Trans yağ oranı yüksek olan yağlar doktorlar tarafından tavsiye edilmiyor. Margarinler trans yağlar grubu içinde yer alır. Bu nedenle yağ satın alırken paketin üzerini mutlaka okuyun. Üzerinde "hidrojene edilmiş nebati yağ" yazanlar doktorlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmiyor. Margarin plastikten yalnızca 1 molekül farklıdır. Bu bile margarin kullanmamak için yeterli bir nedendir.



Palm yağı ve ait olduğu yağ grubu sağlıksızmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu çabanın arkasında yüzde 85’lik ana üretici durumunda olan Malezya ve Endonezya ekonomisine darbe vurma art niyetinin yattığını aklı gözüne inenlere hatırlatmak isteriz.



PALM YAĞI OYUNU

Bu kısa bilginin ardından yeniden ana konumuza dönecek olursak, 2016 Mayıs’ta EFSA’nın (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) yayınladığı yağ raporunun, bilinçli ve maksatlı bir şekilde yayıldığını ve bu çalışmanın bir linç girişimine döndürülüşünü ibretle izliyoruz. Konu bu kadar açık ne net bir şekilde ortadayken sanki hedefte palm yağı varmış ve palm yağı ve ait olduğu yağ grubu sağlıksızmış gibi gösterilme çabasının altında yüzde 85’lik ana üretici durumunda olan Malezya ve Endonezya ekonomisine darbe vurma art niyetinin yattığını aklı gözüne inenlere hatırlatmak isteriz. Avrupa bunu hep yaparak bugüne geldi. 50’li yıllarda Avrupa ürünü olan margarini toplumumuza kabul ettirmek için zeytinyağımızı kötüleyen türküler hazırlatacak kadar ileri giden Haçlı zihniyetinin yeni pazarlar bulma telaşı içerisinde geliştirdiği bu yeni senaryonun yakın zamanda, yağ sektöründe pazar savaşlarının başka doğal yağlara da kayabilme riski olduğunu yeri gelmişken hatırlatmak isterim.



FAST FOOD UYARISI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Fast Food kullanımı ve Palm yağı hakkındaki görüşleri de bu konuda son derece önemli tespitler içeriyor. Akdağ yaptığı açıklamada, “Amonyum hidroksit, Amerikan gıda ve ilaç örgütü tarafından yiyeceklere konulmasına müsaade ediliyor. Ancak Avrupa ve ülkemizde yasak. Herhangi bir gıda fast food zincirinin Amerika'daki ürünlerinde olabilir ama bizde olamaz. Gıda ve Hayvancılık Bakanlığımız da Türkiye'deki denetimlerinde Amonyum Hidroksite rastlamadı. Bakan ve Profesör olarak ben bu fast food ürünlerini tavsiye etmiyorum. Fazla tüketildiğinde çok zararlı gıdalar. Dünya Sağlık Örgütü açısından Palm yağına ilişkin bir kısıtlama kararı yok ama bunun riskli olabileceği ve çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi. Tarım Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Palm ya da (trans yağları) kızartma yağlarının kullanılması, bugün risk tespit edilemese bile yarın öbür gün risk olabilir. Biz daha tabii beslenmeliyiz. Günlük gıda tüketimimizin ana maddesi haline getirmemeliyiz. Tabii ürünler tüketmeye dikkat etmeliyiz” diyor.







Son günlerde özellikle bir marka üzerinden yürütülen çalışma ve laboratuvar ortamında (!) yapılan incelemelerle ortaya koyulan Palm yağındaki tehlikeyi büyük bir ibretle izliyoruz. Özellikle dünya ticaretinde üretim kanallarının değiştirilmesi ya da farklı pazarlar ele geçirme çabaları içerisinde daha önce bu kampanyaların çok daha ağırının ülkemizde planlı bir şekilde yapıldığı herkesin malumu. Zeytinyağı, Tereyağı gibi doğal ve sağlık açısından son derece faydalı yağlarımız için geçmiş yıllarda yapılan karalama kampanyalarını aradan yıllar geçmiş olsa da yeniden halkımıza hatırlatmayı “Sağlıklı beslen, Sağlıklı Yaşa” düşüncesi içerisinde görev olarak düşünüyoruz. Yine ülkemizden bir örnek vermek gerekirse, Rusya’da yaşanan bir santral kazasını bahane edilerek Karadeniz’imizin değerli fındıklarını yakma teşebbüslerini aynı kategoride değerlendirmek gerekiyor. Dünyada fındık üretiminde ön sıralarda alan Türkiye’yi fındık sektöründe yok etme çabalarını; Karadeniz ve Anadolu insanımız başta olmak üzere her kesimde infial yaratarak ülkede kargaşa çıkarmaktan tutun da seneye fındık üretimini baltalayarak ekonomik krize sebep olup Türkiye’ye saldırı zemini yaratmanın bir çeşidi gibi de görmek lazım. Bugün için fındığa yarın için zeytinyağı ve maalesef Türkiye’de artık ekimi bile normal yolla yapılmayan Ayçiçek yağını yok ettikleri gibi daha yapacakları çok hain planlar mevcut olabilir. Çin başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek bu tip saldırılara üniversiteler ve ilgili bakanlıklar hazır olmalıdır. Biz burada, insan kodlarına uymayan, sentetik ve kimyasal katkılarla hazırlanan trans yağların sağlık açısından kullanılması yerine tabii ki ısıl işlem görmemiş başta zeytin yağ olmak üzere tereyağına gibi doğal ve vücudumuzun tanıdığı yağların kullanılmasını tavsiye ediyoruz... Burada yeri gelmişken Palm yağı her ne kadar Palmiye bitkisinden elde edilen bitkisel esaslı bir yağ olmasına, Dünya sağlık örgütünün de Palm yağı tüketimi ile ilgili bir kısıtlaması olmamasına rağmen, biz kodlarımıza uygun Tereyağlarımızın, Zeytinyağlarımızın, Fındık, Ayçiçek yağları gibi yağları tüketmemizin sağlığımız aşısından daha doğru olacağını belirtiyoruz. Ayrıca yabancı ülkelerden gelen yağların helal gıda konseptine ne ölçüde uyularak üretilebileceği sorusunu da ithal yağ kullanan vatandaşlarımıza ve iş yerlerimize hatırlatmak isteriz.