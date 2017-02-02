EN BÜYÜK SORUN TERÖR EKONOMİ 2’İNCİ SIRADA

MAK Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen anket çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. 20-25 Aralık 2016 tarihleri arasında 30 büyükşehir, 22 il ve 134 ilçede, 5400 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma sonucunda terör, Türkiye’nin en büyük sorunu olarak öne çıkıyor. İkinci sırada ise ekonomideki sorunlar yer aldı. Araştırmada, Türkiye’nin gündemine oturan Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin referanduma gidilmesi halinde halk tarafından ne oranda kabul göreceği de ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı referandumda “Evet” diyeceğini belirtti. Kararsızların eklenmesiyle bu oran yüzde 65’e çıkıyor.