banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaŞubat-2017

EN BÜYÜK SORUN TERÖR EKONOMİ 2’İNCİ SIRADA

02 Şubat 2017 Perşembe 17:41
Bu haber 750 kez okundu

MAK Danışmanlığın yaptığı araştırma sonucunda Türkiye’nin en büyük sorununun terör olduğu ortaya çıkarken, ikinci sırada ekonomideki sorunlar yer alıyor. Araştırma, Anayasa değişikliğinin ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin referanduma gitmesi durumunda halkın yüzde 56’sının ‘Evet’ diyeceğini ortaya koyuyor. Kararsızlar eklince bu oran yüzde 65’e çıkıyor.

EN BÜYÜK SORUN TERÖR EKONOMİ 2'İNCİ SIRADA
MAK Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen anket çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. 20-25 Aralık 2016 tarihleri arasında 30 büyükşehir, 22 il ve 134 ilçede, 5400 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma sonucunda terör, Türkiye’nin en büyük sorunu olarak öne çıkıyor. İkinci sırada ise ekonomideki sorunlar yer aldı. Araştırmada, Türkiye’nin gündemine oturan Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin referanduma gidilmesi halinde halk tarafından ne oranda kabul göreceği de ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı referandumda “Evet” diyeceğini belirtti. Kararsızların eklenmesiyle bu oran yüzde 65’e çıkıyor.


ARAŞTIRMA / TÜRKİYENİN SORUNLARI
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.