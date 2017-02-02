Eko Contact Center ve Vodasoft CCS güçlerini birleştirdi

2016 yılında 4,45 milyar TL pazar büyüklüğüne ulaşan çağrı merkezi sektörü, yeni yıla önemli bir birleşme haberiyle başladı. Sektörün iki önemli firması EKO Contact Center ve Vodasoft CCS güçlerini birleştirme kararı aldı. EKO Contact Center Services (EkoCCS) adı altında birleşen firma, en fazla markaya hizmet veren dış kaynak çağrı merkezi haline geldi. Serhan Süzer: 8.500 metrekare alanıyla İstanbul’daki en büyük çağrı merkezi lokasyonu olacak Birleşmelerinin en önemli gerekçesinin sektördeki konumlarını güçlendirmek olduğunu söyleyen EkoCCS Yönetim Kurulu Başkanı H. Serhan Süzer, “Her iki firma da sektörün ortalamasının üzerinde büyümekteydi. Birleşmeyle birlikte bu büyüme oranını artırmakla kalmayacak, verimliliğimizi ve birçok segmente özel yeteneklerimizi de birleştirmiş olacağız” dedi.