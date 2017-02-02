DÜNYAGÖZ’DEN 130 MİLYON DOLAR YATIRIM

Dünyada ve Türkiye’de zorlu geçen ekonomiye rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam eden Dünyagöz Hastaneler Grubu, 2016 yılı içinde toplam 10 yeni hastaneyi daha halkın hizmetine sunarak yurt içi ve yurt dışında toplam 23 ayrı noktaya ulaştı. Türkiye için yatırımlarına devam edeceğini belirten Eray Kapıcıoğlu, “2016’da hiçbir projemizi aksatmadan tamamladık. 10 yeni şubemize toplam 130 milyon dolarlık yatırım yaptık. Tüm ekonomik dalgalanmalara ve zorluklara rağmen Dünyagöz olarak büyümeye ve ülkemiz için hizmet vermeye hız kesmeden devam ediyoruz” dedi. 2017 Ocak ayında hizmete açılan Bakü ve Amsterdam hastanelerinin yanı sıra yurtdışı yatırımlarına devam etmeyi planladıklarını belirten Kapıcıoğlu, önümüzdeki dönemde Avrupa’da toplam 10 kliniği daha hizmete açacaklarını söyledi.