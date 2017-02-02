DOSYA / GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan inşaat sektörü yeni yıla müjde ile girdi. Türk Vatandaşlığının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yabancı yatırımcıya, T.C. Vatandaşlığı verilecek olması sektörde memnuniyetle karşılandı. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe giren değişikliğe göre; Türkiye’ye 2 milyon dolarlık sabit yatırım yapan, 1 milyon dolar tutarında taşınmazı (3 yıl satmamak şartıyla) satın alan, 100 kişiye istihdam sağlayan veya 3 milyon dolarını Türk bankalarına (3 yıl tutmak şartıyla) yatıran yabancılara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı hakkı veriliyor.