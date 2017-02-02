ADR taşımacılığında ‘Tehlikeli Madde Uzmanı’ işin başında olmalı

ADR’yi lojistik taşımacılığında ayrı bir yere konumlandıran temel faktörler nelerdir?

ADR taşımacılığı, tehlikeli ürünlerin uluslararası kurallara uyularak taşınması, taşıma esnasında oluşabilecek risklerin minimumda tutularak güvenli taşımacılığın yapılmasını sağlıyor. ADR kapsamında taşınan kargolar risk içeren kargolardır. Bundan dolayı belli risk kontrol ve önlem planı çerçevesinde taşındıkları için lojistik taşımacılığında ADR’nin ayrı bir yeri var.

ADR, dünyada toplam kaç ülkede uygulanıyor?

Şu anda 48 ülke ADR’ye taraf ülke konumunda. Türkiye, ADR’ye 22 Mart 2010 tarihinde taraf oldu. 24 Ekim 2013’te Tehlikeli Maddelerin karayolu ile taşınmasıyla ilgili yönetmelik yayınlandı ve istisnai durumlarla birlikte uygulama başladı.



TNT olarak kaç yıldır ADR taşımacılığı yapıyorsunuz?

2001 yılından beri karayolu taşımacığı yapıyoruz ancak ADR ile ilgili taşımacılığa 2010 yılında başladık. TNT olarak 2001 yılından bu yana taşımacılık yapıyoruz ancak ADR ile ilgili taşımacılık 2010 yılı ile başladı. TNT Türkiye olarak ADR kapsamında en az iki adet Tehlikeli Madde Uzmanı olan müşterilerimizin ADR 1.1.3.6.3 kapsamına giren gönderilerini taşıyoruz.

Sizi rakiplerinizden ayıran temel özellikler nelerdir?

Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özellik müşterimizin her tür taşıma ve lojistik ihtiyacına tek çatı altında hizmet veren tek çözüm ortağı olmamızdır. Aynı zamanda bu kadar çeşitli hizmeti tek adresten sunuyor olmamızın bir sonucu olarak müşterilerimizin ihtiyacına fiyat beklentisine veya hız talebine uygun ve avantajlı birden fazla çözümümüz mutlaka vardır.



ADR taşımacılığında Türkiye’nin genel görünümünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

ADR kapsamında taşımacılık özel bir taşımadır ve bu iş içinde olan tüm kişi ve kurumların bu konuda sorumluluklarıyla orantılı olarak eğitimli personeli olması gerekiyor. Şu ana kadar yapılanlar hızlı bir eğitim alıp çoğunluğu sektörden olmayan eğitimli ancak bilgisiz veya yetkin olmayan personel ile kurumların çalışması ya da çalışmak zorunda bırakılmasıdır. Tehlikeli Madde faaliyet belgesi alan firmaların çoğu sadece sözleşme üstünde Tehlikeli Madde Uzmanı bulunduruyor. Bu durum ise işin başında olmayan, sadece uzaktan işi takip eden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını karşımıza çıkarabiliyor. TNT olarak bünyemizde sürekli Tehlikeli Madde Uzmanları bulunduruyoruz. Türkiye’de zorunlu hale gelmeden önce de biz bu konuda İngiltere’nin SQA sertifikalı uzman personeliyle çalışıyorduk. Kanunen zorunlu hale geldiğinde de bu uzmanlarımız gerekli sınavlardan geçerek uzmanlık belgelerini aldılar.