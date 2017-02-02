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Ana SayfaŞubat-2017

2. EL OTO SATIŞLARI İHTİSASLAŞACAK

02 Şubat 2017 Perşembe 17:29
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Gülan: ''İstanbul Anadolu yakasına 200 milyon liralık yatırımla Otostat’ı kuruyoruz. Apartman altı 2.el satışları yerine otomotiv ticaretinin aktörlerini tek çatı altında toplayacak Otostat projemiz, sektörde ihtisaslaşmayı güçlendirecek.''

2. EL OTO SATIŞLARI İHTİSASLAŞACAK
Otomotiv, inşaat, turizm, eğitim ve gayrimenkul sektörlerinde yatırımları olan Ziya Alp Gülan, Türkiye’nin yetiştirdiği vizyoner iş adamlarından… Gülan ile röportaja başlarken masasının üzerindeki meşhur 7 öğüt dikkat çekiyor. “…Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol…” diyen Mevlana’nın sözlerini hayat felsefesi olarak özümseyen Gülan, Yüksek İnşaat Mühendisi zekâsıyla yaşama dair hedeflerini net olarak çizmiş. Birden fazla şapkası var. Pekçok alanda faaliyet gösteren Gülan Şirketler Grubu’nu yönetmenin yanısıra OYDER Başkanı olan Ziya Alp Gülan, koyu bir Beşiktaşlı. Mümkün oldukça hiçbir maçı kaçırmadan locadan seyrediyor. Daha önce Erzincanspor Kulübü Başkanlığı yapmış. Ekonomi kadar futbola da ilgi duyan Gülan ile İstanbul Anadolu yakasına yaptığı son yatırım projesi OTOSTAT'ı konuştuk. “Otomotiv ticaretinin kalbi Otostat’ta atacak” diyen Gülan, sektörde ihtisaslaşmayı sağlayacak yatırıma ilişkin sorularımızı yanıtladı.


SÖYLEŞİ ZİYA / ALP GÜLAN
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