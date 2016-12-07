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Van Persie, 12 yıl sonra profesyonel olduğu sahada

07 Aralık 2016 Çarşamba 11:37
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Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Feyenoord maçında froma giymesi durumunda profesyonel kariyerine başladığı stada ilk kez rakip olarak çıkacak

Van Persie, 12 yıl sonra profesyonel olduğu sahada
ROTTERDAM (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie için UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın oynayacakları Feyenoord maçının duygusal anlamda büyük anlamı bulunuyor.

Van Persie, profesyonel kariyerine başladığı Feyenoord'un sahasına ilk kez resmi bir maçta rakip olarak çıkmak için teknik direktörü Dick Advocaat'tan forma bekleyecek.

Kariyerinin ilk profesyonel maçını yarın sahaya çıkacağı Feyenoord Stadı'nda 3 Şubat 2002'de oynayan Van Persie, Roda karşısında 79. dakikada Jon Dahl Tomasson'un yerine oyuna dahil olmuştu.

Toplam 3 sezon formasını giydiği Hollanda ekibiyle Feyenoord Stadı'nda son maçını 2 Mayıs 2004'te oynayan Van Persie, profesyonel olduğu sahaya 12 yılı aşkın bir süre sonra bu sefer rakip olarak çıkacak.



- Feyenoord Stadı'nda 14 golü var



Van Persie, yarın rakip olarak sahaya çıkacağı Feyenoord Stadı'nda kariyerinde 14 defa gol sevinci yaşadı.

Yıldızının parladığı Feyenoord'da 3 sezon forma giyip 21 kez fileleri havalandıran Van Persie, özellikle iç sahada golcü bir kimlik ortaya koymuştu.

Feyenoordlu futbolseverleri 2001-2004 yılları arasında golleriyle sevindiren Van Persie, bu sefer eski takımının taraftarlarını üzmek için sahada yer alacak.



- Advocaat, Feyenoord'da çalıştı



Fenerbahçe'nin teknik direktörü Advocaat, Feyenoord'da geçen sezon kısa bir süre teknik danışman olarak görev aldı.

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'u futbolculuk kariyerinde de çalıştıran Advocaat, vatandaşına geçen sezon 4 ay danışmanlık yaptı. Geçen sezonun devre arasından sonra 17 Şubat 2016'da Van Bronckhorst'un 4 ay teknik danışmanlığını da üstlenen Advocaat, eski öğrencisine karşı bir kez daha rakip olacak.

Advocaat, Fenerbahçe'nin başında, Feyenoord'u çalıştıran vatandaşıyla bu sezon grupta karşılaştığı ilk maçı 1-0 kazanmıştı.



- Advocaat'ın yardımcılarının Feyenoord bağı


Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'de yardımcılığını üstlenen Cor Pot ile Mario Been'in kariyerleri açısından Feyenoord'un özel bir anlamı var.

Mario Been, 2009-2011 yılları arasında Feyenoord'un teknik direktörü olarak görev aldı. Been ayrıca futbolculuk döneminde ise 1982-1988 yılları arasında formasını giydiği Feyenoord'la 137 maçta 57 gol kaydetti.

Cor Pot ise Feyenoord'da 3 yıl yardımcı antrenörlük yaptı. Pot, 1984-1987 yıllarında Feyenoord'da görev yaptı.



- Fenerbahçe'de 6 Hollandalı, Feyenoord'da 1 Türk



Fenerbahçe'nin teknik ekibi dahil kadrosunda 6 Hollandalı, Feyenoord'un ise 1 Türk isim bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Advocaat ve yardımcıları Been ile Pot'un yanı sıra futbolcular Van Persie, Gregory van der Wiel ve Jeremain Lens ülkelerinin takımlarına karşı sahaya çıkmak için forma bekleyecek.

Feyenoord'un ise kadrosunda 1 Türk futbolcu var. Hollanda ekibinin genç oyuncusu Bilal Başacıkoğlu, alt yaş kategorilerinde Türk Milli Takımı'nın formasını giydi.


Anadolu Haber Ajansı
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