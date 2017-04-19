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UEFA Şampiyonlar Ligi

19 Nisan 2017 Çarşamba 10:34
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- Real Madrid, deplasmanda 2-1 yendiği Bayern Münih'i, uzatma sonunda 4-2 mağlup ederek son 4 takım arasına girdi - Atletico Madrid, 1-0 kazandığı maçın rövanşından Leicester City ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve yarı finale çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi
ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eleyen Real Madrid ve Leicester City'yi turnuvanın dışına iten Atletico Madrid, yarı finale yükseldi.

İspanya'nın Real Madrid takımı, deplasmanda 2-1 yendiği Alman ekibi Bayern Münih ile seyircisi önünde karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarı golsüz tamamlandı. Bayern Münih, 51. dakikada Robben ile gole çok yaklaştı ancak Marcelo, topu kale çizgisinden çıkardı. Fakat bir dakika sonra penaltı kazanan Bayern, Lewandowski'nin atışı gole çevirmesiyle 1-0 üstünlük yakaladı.

Madrid ekibi, Ronaldo'nun 76. dakikadaki golüyle skora denge getirdi ancak Ramos 78. dakikada topu kendi ağlarına gönderince Bayern Münih, 2-1 öne geçti.

Vidal, 84. dakikada kırmızı kart görerek Bayern Münih'i 10 kişi bıraktı. 90 dakika, 2-1 Bayern Münih üstünlüğüyle bitince eşleşmenin galibini belirlemek için uzatmalara geçildi.
Real Madridli Ronaldo, 105 ve 108. dakikada attığı gollerle takımını, 3-2 öne geçirdi. Asensio'nun 112. dakikadaki golü skoru belirledi ve maçı 4-2 kazanan son şampiyon Real Madrid, yarı finale çıktı.

- Ronaldo ve Ramos "dalya" dedi

UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerinde 6. kez hat-trick yapan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Ronaldo, turnuvada 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı ve bunu başaran 30. futbolcu olarak kayıtlara geçti. Real Madrid'in resmi maçlarda gol atma serisi de 55 maça yükseldi.

- Atletico bir kez daha son 4'e kaldı

İngiliz kulübü Leicester City, deplasmanda 1-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı.

Atletico Madrid, Saul Niguez'in 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Vardy, 61. dakikada Leicester City'nin durumu 1-1'e getirmesini sağladı.
Kalan sürede başka gol olmayınca Atletico Madrid, son 4 yılda 3. kez adını yarı finale yazdırdı.


Anadolu Haber Ajansı
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