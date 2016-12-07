UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı

ANKARA (AA) - Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının son haftasında yarın 24 maç yapılacak.

Avrupa Ligi'nde 12 grupta oynanacak 6. hafta maçlarının ardından üst tura çıkacak takımlar belirlenecek.

İlk 5 maçında topladığı 10 puanla A Grubu'nda zirvede yer alan Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımına konuk olacak. Rotterdam kenti̇ndeki̇ Feyenoord Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin bu maçta alacağı galibiyet, beraberlik ve her türlü tek farklı mağlubiyet üst tura çıkması için yeterli olacak.

L Grubu'nda 7 puanla lider konumda bulunan Osmanlıspor, İsviçre'nin Zürih takımını konuk edecek. Osmanlı Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, 19.00'da oynanacak ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Başkent temsilcisinin bu maçta alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik, gruptan çıkmasını garantileyecek.

Atiker Konyaspor ise 5 haftada elde ettiği bir puanla son sırada yer aldığı H Grubu'nda prestij mücadelesinde, Belçika'nın Gent ekibini Konya Büyükşehir Belediye Stadı'da ağırlayacak. İki takım arasında 19.00'da başlayacak mücadele, Tivibu Spor 3'den canlı olarak takip edilebilecek.

- Milli hakemler iki maçı yönetecek

E Grubu'nda Romanya'nın Astra Giurgiu ile İtalya'nın Roma takımları arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık ise Portekiz'in Braga ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında oynanacak H Grubu müsabakasında düdük çalacak. Portekiz'in Braga kentindeki Municipal de Braga Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılığını Cem Satman ve Ceyhun Sesigüzel üstlenecek.

Avrupa Ligi'nde altıncı ve son haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

19.00 Villarreal (İspanya) - Steaua Bükreş (Romanya)

19.00 Osmanlıspor (Türkiye) - Zürih (İsviçre)

19.00 PAOK (Yunanistan) - Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti)

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Fiorentina (İtalya)

19.00 Braga (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

19.00 Atiker Konyaspor (Türkiye) - Gent (Belçika)

21.00 Sassuolo (İtalya) - Genk (Belçika)

21.00 Rapid Wien (Avusturya) - Athletic Bilbao (İspanya)

21.00 Astra (Romanya) - Roma (İtalya)

21.00 Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) - Austria Wien (Avusturya)

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti)

21.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zenit (Rusya)

21.00 Anderlecht (Belçika) - Saint-Etienne (Fransa)

21.00 Mainz 05 (Almanya) - Gebele (Azerbaycan)

21.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Young Boys (İsviçre) - Astana (Kazakistan)

21.00 Zorya (Ukrayna) - Manchester United (İngiltere)

21.00 Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe (Türkiye)

23.05 Southampton (İngiltere) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)

23.05 Inter (İtalya) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

23.05 Nice (Fransa) - Krasnodar (Rusya)

23.05 Salzburg (Avusturya) - Schalke 04 (Almanya)

23.05 Panathinaikos (Yunanistan) - Celta Vigo (İspanya)

23.05 Standard Liege (Belçika) - Ajax (Hollanda)

Anadolu Haber Ajansı