Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624

Türkiye’nin ilk ulusal kadın yelken kupası 3 yaşında

Türkiye’de bir ilk olan Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası üçüncü kez, 7, 8, 9 Eylül tarihlerinde İstanbul’da Caddebostan - Adalar parkurunda düzenlenecek. Geçtiğimiz yıllarda önemli kurumların kadın yelken takımlarının yarıştığı Kupa, bu yıl bireysel kadın sporculardan oluşan takımlara da açık olacak.

Türkiye’nin ilk ulusal kadın yelken kupası 3 yaşında

Türkiye’de bir ilk olan Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası üçüncü kez, 7, 8, 9 Eylül tarihlerinde İstanbul’da Caddebostan - Adalar parkurunda düzenlenecek. Geçtiğimiz yıllarda önemli kurumların kadın yelken takımlarının yarıştığı Kupa, bu yıl bireysel kadın sporculardan oluşan takımlara da açık olacak.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:15
3528 Okunma
Türkiye’nin ilk ulusal kadın yelken kupası 3 yaşında

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile 7, 8, 9 Eylül’de İstanbul Caddebostan – Adalar parkurunda gerçekleştirilecek olan 3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın yelken tutkusunu yarış heyecanıyla birleştirerek kadınların yelken sporuna olan ilgisini artırması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğini desteklemesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlaması ve kadın yelkencileri motive etmesi hedefleniyor.

Gelecek yıllarda uluslararası nitelik kazanması planlanan Kupa’nın bir diğer amacı da iş hayatındaki kadının takım olma, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele ve doğa ile bütünleşme yeteneğini geliştiren bir platform oluşturarak, kurumların insan kaynakları ve iç iletişim çalışmalarına katkı sağlaması.

7 Eylül Cuma günü öğleden sonra başlayacak ve 3 gün sürecek olan 3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, 9 Eylül Pazar günü öğleden sonra düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Kupa geliri ile AÇEV’e destek olunuyor

ARPR İletişim tarafından organize edilen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın kadın duyarlılığını yansıtacak bir sosyal sorumluluk boyutu da var. Her yıl Kupa gelirinin bir bölümü ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı – AÇEV destekleniyor. Ayrıca Kupa kapsamında HeforShe oluşumuna da destek veriliyor.

Kadın yelken takımı olmayan kurumlar nasıl katılabilir?

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na katılmak için, kurumun hazır kadın yelken takımı olması gerekmiyor. Kupa’da yarışmak isteyen kurumların ilgili çalışanlarına uzman yelken eğitim okulları tarafından yelken eğitimi verilerek, kurumsal takım oluşturulmasına destek veriliyor.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na geçtiğimiz yıllarda Arçelik A.Ş., Borusan Otomotiv, Eker, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Garanti Bankası, Garanti Emeklilik, Innova, Sahibinden.com, Türk Telekom ve AÇEV gibi kurumların kadın yelken takımları katıldılar. Bu yıl Kupa’ya Deniz Kuvvetleri Kadın Yelken Takımı ile üniversitelerin yelken takımları ve yeni kurumsal ekiplerin de katılması bekleniyor.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın 2016 şampiyonu Türk Telekom takımı olurken, 2017 yılında birinciliği Eker takımı kazandı.

Kupa bireysel kadın yelkencilere de açık

3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na bireysel yelkenciler de katılabilecek. Bir kurumu temsil etmeseler de kendi aralarında 7 kişilik kadın yelken ekibi oluşturan sporcular Kupa’da yarışabilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düştü, kalktı, şampiyon oldu!
Düştü, kalktı, şampiyon oldu!
İstanbul Boğazı rekorlara hazır
İstanbul Boğazı rekorlara hazır
AKUT Spor Kulübü Sporcusu Güreşçi, Malta’da 3 birincilik elde etti.
AKUT Spor Kulübü Sporcusu Güreşçi, Malta’da 3 birincilik elde etti.
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim