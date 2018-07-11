Türkiye’nin ilk ulusal kadın yelken kupası 3 yaşında

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile 7, 8, 9 Eylül’de İstanbul Caddebostan – Adalar parkurunda gerçekleştirilecek olan 3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın yelken tutkusunu yarış heyecanıyla birleştirerek kadınların yelken sporuna olan ilgisini artırması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğini desteklemesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlaması ve kadın yelkencileri motive etmesi hedefleniyor.

Gelecek yıllarda uluslararası nitelik kazanması planlanan Kupa’nın bir diğer amacı da iş hayatındaki kadının takım olma, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele ve doğa ile bütünleşme yeteneğini geliştiren bir platform oluşturarak, kurumların insan kaynakları ve iç iletişim çalışmalarına katkı sağlaması.

7 Eylül Cuma günü öğleden sonra başlayacak ve 3 gün sürecek olan 3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, 9 Eylül Pazar günü öğleden sonra düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Kupa geliri ile AÇEV’e destek olunuyor

ARPR İletişim tarafından organize edilen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın kadın duyarlılığını yansıtacak bir sosyal sorumluluk boyutu da var. Her yıl Kupa gelirinin bir bölümü ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı – AÇEV destekleniyor. Ayrıca Kupa kapsamında HeforShe oluşumuna da destek veriliyor.

Kadın yelken takımı olmayan kurumlar nasıl katılabilir?

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na katılmak için, kurumun hazır kadın yelken takımı olması gerekmiyor. Kupa’da yarışmak isteyen kurumların ilgili çalışanlarına uzman yelken eğitim okulları tarafından yelken eğitimi verilerek, kurumsal takım oluşturulmasına destek veriliyor.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na geçtiğimiz yıllarda Arçelik A.Ş., Borusan Otomotiv, Eker, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Garanti Bankası, Garanti Emeklilik, Innova, Sahibinden.com, Türk Telekom ve AÇEV gibi kurumların kadın yelken takımları katıldılar. Bu yıl Kupa’ya Deniz Kuvvetleri Kadın Yelken Takımı ile üniversitelerin yelken takımları ve yeni kurumsal ekiplerin de katılması bekleniyor.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nın 2016 şampiyonu Türk Telekom takımı olurken, 2017 yılında birinciliği Eker takımı kazandı.

Kupa bireysel kadın yelkencilere de açık

3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na bireysel yelkenciler de katılabilecek. Bir kurumu temsil etmeseler de kendi aralarında 7 kişilik kadın yelken ekibi oluşturan sporcular Kupa’da yarışabilecek.