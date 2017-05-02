TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI SPOR LİGİ BAŞLIYOR

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Türkiye genelinde huzurevlerinde kalan 65 yaş üstü 700 yaşlının yer alacağı ilk "Yetişkin Gençler Bocce Ligi" yarın başlıyor. Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Genel Koordinatörü Özcan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın "aktif yaşlanma" politikası doğrultusunda huzurevlerinde kalan yaşlılar için fiziksel aktivite çalışmalarının başlatıldığını anımsattı. Bu kapsamda fiziksel açıdan sakatlanma riski bulunmayan "bocce" sporunun seçildiğini belirten Gül, 120 kişiye Bocce Bowling Dart Federasyonu aracılığıyla antrenörlük eğitiminin verilmesinin ardından geçen yıl şubat ayında huzurevlerindeki çalışmaların resmen başladığını aktardı. Gül, 9 Nisan 2016'da Antalya'da "Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası" düzenlediklerini, ayrıca 17-20 Ekim 2016 tarihlerinde Monaco'da düzenlenen Vetaranlar Avrupa Şampiyonası'na katıldıklarını dile getirdi.



"700 yaşlı birey katılacak"

"Türkiye'nin en yaşlı spor ligi" olarak anılacak "Yetişkin Gençler Bocce Ligi"nin kurulmasına yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Gül, şunları söyledi: "Yarın başlayacak Yetişkin Gençler Bocce Ligi'ne 45 ilden 78 huzurevinde kalmakta olan 700 yaşlı birey katılacak. Süreç ekim ayında düzenlenecek Türkiye şampiyonaları final müsabakaları ile devam edecek. Şampiyon olan takımın ülkemizi ve Bakanlığımızı temsilen Avrupa Şampiyonası'na katılmasıyla lig tamamlanmış olacak." Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nin açılışı yarın saat 13.00'te Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Açılışın ardından Eskişehir, Ankara, Afyon ve Kırşehir huzurevi takımlarının müsabakaları yapılacak.

Anadolu Haber Ajansı