Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96952
ALTIN
193.389
DOLAR
4.9074
STERLİN
6.4478
EURO
5.7438

Türkiye’nin en hızlı pilotları hafta sonu Bursa’da

Türkiye’nin en hızlı pilotları hafta sonu Bursa’da

31 Temmuz 2018 Salı 14:17
33 Okunma
Türkiye’nin en hızlı pilotları hafta sonu Bursa’da

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası 4.yarışı olan ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Atış Yapı ana sponsorluğunda bu yıl 43. kez düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi, 03-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon 03 Ağustos Cuma günü saat 20:00’de Yeşil Bursa Kılıç Kalkan ve Folklör Derneği gösterileri eşliğinde Nilüfer Halk Evi önünde gerçekleştirilecek seremonik start ile başlayacak.


SERVİS ALANI TİMSAH ARENA’DA
Orhaneli Keles bölgesindeki 105,57 km.si özel etap, toplam uzunluğu ise 464,12 km. olan asfalt zeminli parkurda koşulacak rallinin ilk günü ise, 04 Ağustos Cumartesi günü saat 11:00′den itibaren Timsah Arena‘da yer alan servis alanından başlayacak. Nilüfer ve Selçuk Özsevinç özel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, günün son etabı saat 16:35’ten itibaren Yunuseli Havaalanı‘ndaki Atış Yapı Seyirci Özel Etabı olacak. Apexmasters drift pilotları da seyirci etabı öncesinde Bursalı sporseverler ile buluşarak unutulmaz anlar yaşatacaklar. Seyirci özel etabının ardından rallinin ilk günü Timsah Arena’da yer alan servis alanında tamamlanmış olacak.

KLASİKLER DE YARIŞACAK
05 Ağustos Pazar sabahı 09:00’dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipleri, ikinci günde zorlu bir mücadele bekliyor olacak. Ahmet Burkay, Downtown ve Ömer Çokran özel etapları ardından servise girecek olan ekipler, son olarak BOSSEK Power Stage avantaj etabında kozlarını paylaşacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası‘na da puan verecek olan ralli saat 17:00′den itibaren ALOFT Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda sona erecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kutay ve Yücesan birincilikleri kaptırmadı
Kutay ve Yücesan birincilikleri kaptırmadı
FENERBAHÇE’Yİ BATIRDI GİTTİ
FENERBAHÇE’Yİ BATIRDI GİTTİ
8. Transanatolia için geri sayım başladı
8. Transanatolia için geri sayım başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim