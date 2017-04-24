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Türkiye Motokros Şampiyonası

24 Nisan 2017 Pazartesi 01:47
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Organizasyonun 1. ayak yarışları sona erdi

Türkiye Motokros Şampiyonası
ANTALYA (AA) - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve Beykonak Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde sporcular MX, MX1, MX2, MX2 junior, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve veteranlar kategorilerinde mücadele etti.

 Yarışlara, Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Tekirdağ, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Bursa'nın yanı sıra KKTC ile Bulgaristan'dan yaklaşık 100 sporcu katıldı. 

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödül ve kupaları Kumluca Kaymakamı Polat Kara, belediye başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Türkiye Motosiklet Federasyonu Genel Sekreteri Kutbettin Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışlarda, MX2 junior ve MW2 kategorilerinde Hakan Halmi, MX1'de Shevki Shevkiev, MX'de Atanas Petrov, 50 cc'de Hakan Mustafa Tüter, 65 cc'de Viktor Borislavov, 85 cc'de Kaya Alptürk, veteranlarda Koray Uysal ve veteran komite özelde İzzet Sezgin birinci oldu. 

Anadolu Haber Ajansı
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