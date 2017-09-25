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Türk Telekom'da hedef şampiyonluk

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:16
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Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Türk Telekom'un başkanı Kutlu: "İyi bir ekip oluşturduk. Çok iddialı bir şekilde geliyoruz. İnşallah, Süper Lig'e çıkacağız"

Türk Telekom'da hedef şampiyonluk
ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Türk Telekom'un başkanı Şükrü Kutlu, şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyledi.

Başkent ekibinde başkan Kutlu, yönetim kurulu üyeleri ve başantrenör Burak Gören, yeni sezon öncesi Türk Telekom Genel Müdürlüğünde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kutlu, Türk Telekom'u tekrar layık olduğu yere taşımak için yeniden yapılanmaya gittiklerini belirterek, "İyi bir ekip oluşturduk. Çok iddialı bir şekilde geliyoruz. Biz yolumuzu çizdik. Gerekli her şeyi oluşturduk. Sizlerin de desteği sayesinde inşallah Süper Lig'e çıkacağız. Bir daha oradan inmemek için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı. 

Şampiyonluğa inancının tam olduğunu vurgulayan Kutlu, "Bunun için gerekli her şeyi yaptık. Yıllardır mücadele ettiğimiz yere tekrar döneceğiz." dedi.

Kutlu, Türk Telekom'u eski günlerine döndürmeyi arzuladıklarının altını çizerek, "Süper Lig'e çıktıktan sonra ilk hedefimiz şampiyonluk olacak. Ülkemizi tekrar uluslararası arenada temsil edeceğiz. Bunun için bir engel görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın sözcüsü Hamdi Ateş ise Türk Telekom'un, İstanbul'a taşınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hedefimiz, Ankara takımı olarak Süper Lig'de yer almak." diye konuştu.

Başantrenör Burak Gören de sorumluluğunun farkında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türk Telekom'u ait olduğu yere taşımak için bir mücadele içine girdik. Müthiş bir takım kurduk. Ankara'yı basketbolda layık olduğu yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. En büyük amacımız, seyircisi salona sığmayan bir takım haline gelebilmek. İnşallah, şampiyonluğu kutlayacağımız günleri yaşarız."

Anadolu Haber Ajansı
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