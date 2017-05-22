Türk Telekom Spor Olimpiyatları sona erdi

ANKARA (AA) - Türk Telekom firmasının 5 bin personelinin katılımıyla, 6 farklı branşta gerçekleştirdiği spor olimpiyatları final müsabakalarıyla sona erdi.

Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük Spor Tesisleri'ndeki futbol final karşılaşması öncesinde yöneticiler maç yaptı. Eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın takımıyla, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu'nun takımını karşı karşıya getiren maç, 8-8 sonuçlandı.

Yöneticilerin maçının ardından, futbol branşında finale kalan takımlar karşılaştı. Müsabakayı Ankara Bölge Müdürlüğü takımı, Kuzey-1 Samsun Bölge Müdürlüğü takımını 4-1 yenerek, şampiyon oldu.

Final müsabakası sonrasında organizasyonda futbolun yanı sıra basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi ve satranç branşlarında dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi. Başarılı olan ekipler ödülünü, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu ve diğer yöneticilerinin elinden aldı.

Spor olimpiyatlarının bu yıl 7. kez düzenlediklerini anımsatan ve şirket bazında yapılan en büyük faaliyetlerden biri olduğunu belirten Kutlu, "Bu maçların kazananı yok. Burada tek kazanan Türk Telekom. Hepimiz Türk Telekom için çalışıyoruz. Hedefimiz Türk Telekomu kendi liginde şampiyon yapmak." diye konuştu.

Gelecek yıllarda daha olimpiyat düzenleyeceklerini ifade eden Kutlu, desteklerinden dolayı Genel Müdür Paul Doany ve Yönetim Kurulu'na teşekkür etti.

Organizasyonda 754 sporcudan oluşan 104 takım mücadele etti. Basketbol ve voleybol erkeklerde Ankara Genel Müdürlüğü, voleybol kadınlar, masa tenisi ve teniste İstanbul Genel Müdürlüğü, futbolda Ankara Bölge Müdürlüğü ve satrançta İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü takımları şampiyonluğu kazanan ekipler olurken, en centilmen sporcular da ödüllendirildi.

Anadolu Haber Ajansı