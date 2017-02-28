Trabzonspor'un yenilmezleri

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'da ara transfer döneminde kadroya dahil edilen futbolcular, ligin ikinci bölümünde mağlubiyet yaşamadı ve gösterdikleri performansla yeni takımlarına önemli katkı sağladı.

Bordo-mavililer, ara transferde Arjantin'in San Lorenzo takımından Emmanuel Mas, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Joao Pereira, Beşiktaş'tan Olcay Şahan, İspanya'nın Leganes takımından Carl Medjani ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'yı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

İlk yarıyı beklentilerin uzağında tamamlayan Karadeniz ekibi, ara transferlerin ardından ligin ikinci bölümünde 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Yeni transferlerinin görev yaptığı dönemde Karadeniz ekibi, 6 lig maçında topladığı 14 puanla, 15 puan toplayan lider Beşiktaş'tan sonra en iyi performansı gösteren ekip oldu.

- Olcay Şahan'dan skora katkı

Beşiktaş'tan 200 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Olcay Şahan, Trabzonspor'da 5 yeni transfer arasında 1 gol, 3 asist ile skora en fazla katkı yapan isimlerin başında geldi.

Bordo-mavili kulüp ile anlaştıktan bir gün sonra Bursaspor maçında sahaya çıkan milli futbolcu, Osmanlıspor maçında takımının galibiyet golünü attı. Olcay, Gaziantepspor maçında 2, Atiker Konyaspor maçında da 1 asist yaptı.

Arjantinli sol bek oyuncusu Mas, takımının Kasımpaşa maçında galibiyet golünü kaydetti. Ara transferin son anlarında Akhisar Belediyespor'dan kadroya dahil edilen Hugo Rodallega ise Gaziantepspor maçında takımı lehine bir penaltı yaptırdı, Atiker Konyaspor maçında da beraberlik golünü attı.

Yeni transferler, ortaya koydukları oyunun yanı sıra toplamda 3 gol, 4 asistlik katkıda bulundu.

- Mas, Pereira ve Olcay firesiz

Ligin ikinci devresinin ilk 6 haftasında Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Olcay Şahan, 6 maçta 90'ar dakika forma giyerek istikrarlı bir performans çizdi.

Medjani 5 maçta 164 dakika, Rodallega ise 4 maçta 209 dakika forma giydi.

Anadolu Haber Ajansı