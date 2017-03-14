banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaSPOR

Trabzonspor'a coşkulu karşılama

14 Mart 2017 Salı 13:56
Bu haber 441 kez okundu

Bordo-mavili kulübün başkanı Usta, yönetim kurulu üyesi Saral ve teknik direktör Yanal, Galatasaray maçı öncesi taraftarlara destek çağrısında bulunarak onlardan 41 bin 461 seyirci kapasiteli stadı doldurmalarını istedi

Trabzonspor'a coşkulu karşılama
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor'da gözler Galatasaray maçına çevrildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral ile teknik direktör Ersun Yanal, ligin 25. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı yaparak onlardan 41 bin 461 seyirci kapasiteli Medical Park Arena'yı doldurmalarını istedi.

Kulüp başkanı Usta, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Haftaya tarihi bir rekor kırmaya var mısınız? Hedef 41 bin 461." ifadelerine yer verdi.

Yönetim kurulu üyesi Saral ise "Akhisar'da şanssızlığın belini kırdık, bir engeli daha aştık. Cumartesi yuvamızda Galatasaray maçımızda 41 bin 461 kişi kolbastıya hazır mıyız, var mıyız?" paylaşımında bulundu.

Teknik direktör Yanal da Akhisar Belediyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Stadımızın kapasitesi 41 bin 461. Trabzonspor, İstanbul'da 61 bin yaptı. Şimdi 41 bin 461'i yapmalı." ifadelerini kullanmıştı.



- Coşkulu karşılama

Trabzonspor taraftarları, Akhisar Belediyespor deplasmanından da galibiyetle dönen bordo-mavili takımı, Trabzon Havalimanı'nda büyük coşkuyla karşıladı.

Kafileyi, ellerindeki meşalelerle tezahüratlar eşliğinde karşılayan taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.