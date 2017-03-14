Trabzonspor'a coşkulu karşılama

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor'da gözler Galatasaray maçına çevrildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral ile teknik direktör Ersun Yanal, ligin 25. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı yaparak onlardan 41 bin 461 seyirci kapasiteli Medical Park Arena'yı doldurmalarını istedi.

Kulüp başkanı Usta, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Haftaya tarihi bir rekor kırmaya var mısınız? Hedef 41 bin 461." ifadelerine yer verdi.

Yönetim kurulu üyesi Saral ise "Akhisar'da şanssızlığın belini kırdık, bir engeli daha aştık. Cumartesi yuvamızda Galatasaray maçımızda 41 bin 461 kişi kolbastıya hazır mıyız, var mıyız?" paylaşımında bulundu.

Teknik direktör Yanal da Akhisar Belediyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Stadımızın kapasitesi 41 bin 461. Trabzonspor, İstanbul'da 61 bin yaptı. Şimdi 41 bin 461'i yapmalı." ifadelerini kullanmıştı.

- Coşkulu karşılama

Trabzonspor taraftarları, Akhisar Belediyespor deplasmanından da galibiyetle dönen bordo-mavili takımı, Trabzon Havalimanı'nda büyük coşkuyla karşıladı.

Kafileyi, ellerindeki meşalelerle tezahüratlar eşliğinde karşılayan taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı