"Trabzonspor 4 büyükten biri"

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, sezonun 12. haftasında konuk edecekleri Trabzonspor'un sıralamadaki yerinin önemli olmadığına dikkati çekerek, "Trabzonspor, Türkiye'nin 4 büyük takımından biri ve sıralamadaki yeri bu durumu değiştirmez." dedi.

Kırmızı-siyahlı ekibin başında çıktığı ilk maçtan galibiyetiyle dönmeyi başaran Ümit Özat, Kayserispor maçına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada "Skora göre konuşmak istemiyorum. Beni daha çok mutlu eden oyun ve mücadeleydi ama skor da gelince tabii bal börek oluyor." ifadelerini kullandı.

Kayserispor maçının özellikle ilk yarısındaki oyunun kendisini çok memnun ettiğini vurgulayan Özat, "Benim de istediğim buydu. Bloklar arasındaki mesafeyi biraz daha daraltırsak çok daha iyi işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Gol yemedikleri her maçın kendisi için 3 puan değerinde olduğuna vurgu yapan Ümit Özat, şunları söyledi:

"Bu takımın gol ayakları var, bunu buluruz. Gol yemekten kastım, Çanakkale'yi savunur gibi değil, ceza sahasına yığılmak değil. Mümkün olduğunca savunmayı, topu kaybettiğimiz yerde ve kaleden uzak kurmak. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu açıdan milli maç arası bizim için çok iyi geçti."



"Yemeden, bir tane atmayı tercih ederiz"

Trabzonspor ile zor bir maça çıkacaklarını ifade eden Özat, "Trabzonspor Türkiye'nin 4 büyük takımından biri. Maçın ciddiyetinin farkındayız ancak yukarı sıraları hedefliyorsak mutlaka önce gol yemeden, sonra puan ya da 3 puanla karşılaşmadan ayrılmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.



"Takım savunması üzerine çalışmayı seven bir teknik adamım." diyen Ümit Özat, şöyle devam etti: "Biz yediğimizden fazla atmak yerine, yemeden, bir tane atmayı tercih ederiz. Buna da oyuncular alışacak, futbolun gerçeği bu ve dünyada da böyle oynanıyor. Bunun için duran toplara daha fazla önem veriyoruz. Bu maçta da seyircimizin desteğiyle önce 3 puan, olmazsa da kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Bu yönde mücadelemizi vereceğiz."



"Yanal, milli takımda teknik direktörlüğümü yaptı"

Ümit Özat, Trabzonspor'un hocası Ersun Yanal'ın milli takımda kendisinin teknik direktörlüğünü yaptığını hatırlatarak, tecrübeli teknik adamın önemli bir kariyerinin bulunduğunu vurguladı. "Trabzonspor, Türkiye'nin 4 büyüklerinden, hocası da önemli teknik adamlarından biri." ifadesini kullanan Özat, şunları kaydetti:"Şöyle bir gerçek var ki; biz bir hafta oyuncular için, oyuncular da bir maç bizim için çalışıyor. Sahaya çıktığımızda her şey oyuncuların elinde. O gün ne olur, kim gününde kim kötü olur, göreceğiz. Bizim işimiz kenardan oyunu yönlendirmek ama esas işimiz hafta içi takımı 90 dakikaya hazırlamak. Sonrasında her şey futbolcuların ayaklarında. Her şey sadece teknik adama bağlı olsaydı Jose Mourinho, Arsene Wenger, Alex Ferguson hiç mağlup olmazdı. Ben takımımın başarılı neticeler alacağına inanıyorum."

