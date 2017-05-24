TFF 1. LİG'DE PLAY-OFF HEYECANI BAŞLIYOR

22. play-off
Bu sezon 22. kez uygulanacak play-off'ta Boluspor beşinci, Eskişehirspor üçüncü, Göztepe ikinci, Giresunspor ise ilk kez mücadele edecek. Eskişehirspor, daha önce oynadığı 2 play-off'ta da Süper Lig vizesi alırken, Boluspor 4 play-off'tan sadece birinde mutlu sona ulaştı. Göztepe ise 1998-1999'da mücadele ettiği play-off'ta Çaykur Rizespor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdırmıştı.
Giresunspor-Eskişehirspor
Ligde normal sezonda 33. haftaya kadar ilk 2 iddiasını sürdüren Eskişehirspor, 3. sırada bitirdiği ligde play-off yarı final ilk maçında karşılaşacağı Giresunspor'la ligde Eskişehir'de oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanmış, deplasmanda ise golsüz berabere kalmıştı. İki takım arasında liglerde oynanan 20 karşılaşmada ise Eskişehirspor'un üstünlüğü var. Eskişehirspor'un 14 galibiyetinin bulunduğu iki takımın mücadelelerinde Giresunspor'un 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Giresunspor rakibiyle liglerde oynadığı son 6 karşılaşmadan 5'ini yitirdi, 1 beraberlik alabildi.
Göztepe-Boluspor
Daha önce TFF 1. Lig'de 10, Süper Lig'de 18 kez karşılaşan Göztepe ile Boluspor'un geride kalan maçlarında sarı-kırmızılıların 13, kırmızı-beyazlıların 7 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. İki takım arasında bu sezon oynanan iki karşılaşmada ev sahibi ekipler 1-0'lık sonuçlarla sahadan galibiyetle ayrıldı.
Anadolu Haber Ajansı
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