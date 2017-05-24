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TFF 1. LİG'DE PLAY-OFF HEYECANI BAŞLIYOR

24 Mayıs 2017 Çarşamba 09:32
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Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'ta yarı final ilk maçları yarın oynanacak

TFF 1. LİG'DE PLAY-OFF HEYECANI BAŞLIYOR
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan sonra Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off'ta yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Hafta sonu oynanan müsabakalarla normal sezon heyecanının tamamlandığı TFF 1. Lig'de Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor adlarını doğrudan Süper Lig'e yazdırdı. İlk iki sıradaki takımları takip eden Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor ise Süper Lig'e çıkacak üçüncü ekip olmak için play-off'ta mücadele edecek.

Deplasmanlı olarak iki maç üzerinden oynanacak yarı finalde saat 19.00'da Giresun Atatürk Stadı'ndaki Giresunspor-Eskişehirspor maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Doğanlar Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak Göztepe-Boluspor müsabakasında ise hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Her iki maç da TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Yarı final rövanşlarının 29 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı play-off'ta finale çıkacak ekipler, 4 Haziran Pazar günü, tarafsız sahada Süper Lig'e yükselmek için karşılaşacak.

22. play-off
Bu sezon 22. kez uygulanacak play-off'ta Boluspor beşinci, Eskişehirspor üçüncü, Göztepe ikinci, Giresunspor ise ilk kez mücadele edecek. Eskişehirspor, daha önce oynadığı 2 play-off'ta da Süper Lig vizesi alırken, Boluspor 4 play-off'tan sadece birinde mutlu sona ulaştı. Göztepe ise 1998-1999'da mücadele ettiği play-off'ta Çaykur Rizespor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

Giresunspor-Eskişehirspor
Ligde normal sezonda 33. haftaya kadar ilk 2 iddiasını sürdüren Eskişehirspor, 3. sırada bitirdiği ligde play-off yarı final ilk maçında karşılaşacağı Giresunspor'la ligde Eskişehir'de oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanmış, deplasmanda ise golsüz berabere kalmıştı. İki takım arasında liglerde oynanan 20 karşılaşmada ise Eskişehirspor'un üstünlüğü var. Eskişehirspor'un 14 galibiyetinin bulunduğu iki takımın mücadelelerinde Giresunspor'un 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Giresunspor rakibiyle liglerde oynadığı son 6 karşılaşmadan 5'ini yitirdi, 1 beraberlik alabildi.

Göztepe-Boluspor
Daha önce TFF 1. Lig'de 10, Süper Lig'de 18 kez karşılaşan Göztepe ile Boluspor'un geride kalan maçlarında sarı-kırmızılıların 13, kırmızı-beyazlıların 7 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. İki takım arasında bu sezon oynanan iki karşılaşmada ev sahibi ekipler 1-0'lık sonuçlarla sahadan galibiyetle ayrıldı.




Anadolu Haber Ajansı
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