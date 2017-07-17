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TBF, HDI SİGORTA İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALADI

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:26
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Türkiye Basketbol Federasyonu, HDI Sigorta ile sponsorluk anlaşmasını uzattı

TBF, HDI SİGORTA İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALADI
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), HDI Sigorta ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Nildem Global Genel Müdürü Elif Hazinedaroğlu katıldı. 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Başkanı Türkoğlu, sponsorlukların çok önemli olduğunu belirterek, "Devletimizin spora desteği var ancak federasyonların birinci partneri özel sektör olmalıdır. Sponsorluklarımızı duyurmaya devam edeceğiz. Bu, basketbol için bir şanstır. Bizim için sponsorluğun büyük küçük ayrımı yoktur. Özel sektör temsilcileri ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bize destek verdikleri için HDI Sigorta'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TBF CEO'su Onan ise Türk basketbolunun iyi bir yılı geride bıraktığını vurgulayarak, "Sürdürülebilir başarı için en önemli şey sponsorluklardır. Gelişimimizi devam ettirmemiz için sponsorluklara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. 

HDI Sigorta Genel Müdürü Hancıoğlu da "Spora çeşitli branşlarla destek veriyoruz ancak Türkiye Basketbol Federasyonu, federasyonlar seviyesindeki tek iş birliğimiz. Spora katkı yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı. 

Konuşmaların ardından Türkoğlu ile Hancıoğlu, sponsorluk sözleşmesini imzaladı.


Anadolu Haber Ajansı
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