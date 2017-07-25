Taha Akgül'den Sivasspor kampına ziyaret

SİVAS (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu mili güreşçi Taha Akgül, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un kampını ziyarete etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, milli güreşçi Taha ile Bolu Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Sivasspor'un Bolu'daki kampını ziyaret ederek, takıma başarılar diledi.

Vali Yardımcısı Coşkun, Sivaslı olduğunu ve Sivasspor'un kampını ziyaret edip destek olmak istediğini belirtti.

Sivasspor'un Bolu'da kamp yapmasından mutlu olduğunu aktaran Coşkun, kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezonda başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Mecnun Otyakmaz ise Bolu'nun hem iklim hem de spor tesisleri açısından gelişmiş bir yer olduğuna işaret ederek, "Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla önümüzdeki sene Süper Lig'de ses getirerek kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hem Boluların hem de Sayın Valimizin misafirperverliğine teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Sıkı bir Sivasspor taraftarı olduğunu vurgulayan Taha Akgül de "Her gittiğim yerde Sivassporlu olduğumu gururla söylüyorum. Sivasspor'un yeri bende ayrıdır. Bugün antrenmanı ziyaret ettik. Yeni sezonda takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette milli güreşçiler Hüseyin Gündüz ile Ali Bönceoğlu da yer aldı.

Brezilyalı futbolcu Leandrinho ile Taha Akgül'ün idman öncesi sahada bir süre güreşmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Anadolu Haber Ajansı