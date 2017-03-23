BALIKESİR (AA) - Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, TFF 1. Lig'de normal sezonun sonunda en kötü ihtimalle play-off'ta yer alarak Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kulübün basın sözcüsü Alp Kaan ile Balıkesirspor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Cangök, normal sezonun kalan bölümünde en iyi performansı sergileyerek, hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti.

Ligde 17. haftanın erteleme maçında 26 Mart Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacaklarını aktaran Cangök, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Mersin İdmanyurdu maçında 3 oyuncumuz cezalıydı. Bu isimlerin yanı sıra 4-5 futbolcumuz da sakat sakat oynadı. Takımımız sürekli aynı kadroyla oynadığı için zihinsel yorgunlukların yaşandığı dönemler oluyor. Mersin İdmanyurdu maçında devre arasına 3-0 geride girdiğimizde çocuklara şunu söyledim, 'Biz orada da bu takıma 20 dakikada 4 gol attık'. Bunu tekrar yapabileceğimizi ifade ettim. Gol atmakla ilgili sıkıntımız yok."

Cangök, Mersin İdmanyurdu maçının ikinci yarısında taraftarın takıma sahip çıkmasının, oyuncuları tribüne çağırmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Şehir olarak bu sinerjiyi oyunculara her zaman vermemiz gerekiyor. Normal sezonun sonunda en kötü ihtimalle play-off'ta yer alarak Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz. Bu hedefin peşinden hep birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

Alp Kaan ise Ümraniyespor karşılaşmasının kendileri için 6 puan değerinde olduğunu ifade etti.

Mersin İdmanyurdu müsabakasının ardından iyi bir hava yakaladıklarını vurgulayan Kaan, "Bu hafta zorlu bir maçımız var. Ümraniye'ye gidiyoruz. Bizim için 6 puan değerinde. Stat ne kadar elverişli ne kadar elverişli değil bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bizim içimiz bu konuda pek rahat değil." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı