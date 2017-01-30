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Süper Lig'e teknik adam dayanmıyor

30 Ocak 2017 Pazartesi 13:25
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Teknik kadrosunda değişikliği giden takımların sayısı 9'a yükseldi

Süper Lig'e teknik adam dayanmıyor
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 18 haftada, teknik direktörünü değiştiren takımların sayısı 9'a yükseldi.

Ligde daha önce Adanaspor, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Gaziantepspor, teknik direktör değişikliği yapmıştı. Ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte Bursaspor ve Kayserispor takımları da teknik ekibinde farklı isimlere yöneldi.

Bursaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırırken, takımın başına Mutlu Topçu'yu getirdi. Topçu, yeni takımının dün Spor Toto Süper Lig'de oynadığı ve son dakikada yenen golle 1-0 kaybedilen Medipol Başakşehir karşılaşmasını tribünden izlemişti.

Kayserispor, bir kez daha teknik direktöründe değişikliğe gitti. Sezona Hakan Kutlu ile başlayan sarı-kırmızılılar, Kutlu'nun ardından teknik sorumlu Ertuğrul Seçme yönetiminde maçlara çıktı. Sezonun ikinci yarısıyla birlikte takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-0 kaybederken, Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Ligin 19. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Kayseri ekibi, karşılaşmadan 4-1'lik sonuçla galip ayrılmayı başardı. 

Kayserispor, Sergen Yalçın yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

 

- Bülent Uygun Süper Lig'e geri döndü 



Gaziantepspor, bu sezon 4 farklı teknik adama emanet edildi.

Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Gaziantepspor, daha sonra takımın başına Tahsin Tam ve İbrahim Üzülmez'i getirdi. Alınan kötü sonuçların ardından bir kez daha teknik ekibinde değişikliğe giden Gaziantepspor, son olarak takımı Bülent Uygun'a teslim etti.

Gaziantepspor, Uygun yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. 



- Aytemiz Alanyaspor Susic'e emanet



Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar'ın istifası sonrasında Saffet Susic ile anlaşma sağladı. 

Ligde tamamlanan 19. hafta mücadelesinin ardından 18 puanla 15. sırada yer alan Alanya temsilcisinde, Bosna Hersekli teknik direktör Safet Susic'in takımının başında ilk antrenmana yarın çıkması bekleniyor.




Anadolu Haber Ajansı
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