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SÜPER LİG'DE ZİRVENİN "KABUS" HAFTASI

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:26
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Ligin 19. haftasını ilk 8'de bitiren takımlar, 20. haftada puan kayıpları yaşadı

SÜPER LİG'DE ZİRVENİN
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası, zirvedeki takımlar için adeta kabus gibi geçti.

Ligin 19. haftasına ilk 8'de giren takımlar, 20. haftada oynadıkları maçlarda puan kayıpları yaşadı. Lider Beşiktaş ile cuma günü başlayan puan kaybetme furyası, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor, Antalyaspor, Osmanlıspor, Atiker Konyaspor ve son olarak da Galatasaray ile devam etti.

Lider Beşiktaş ile takipçileri Medipol Başakşehir ve Galatasaray haftayı mağlubiyetle kapatırken, 4. sıradaki Fenerbahçe de 2 puan kaybetti.

19. haftaya 5. sırada giren Antalyaspor, yedinci Atiker Konyaspor ve sekizinci Bursaspor sahadan beraberliklerle ayrılırken, Osmanlıspor ise mağlup oldu.



- Beşiktaş yenildi ama liderliği kaybetmedi



Deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Liderliğini sürdürmek amacıyla gittiği Karabük deplasmanında beklemediği bir yenilgi alan siyah-beyazlılar, daha sonra rakiplerinin de puan kaybetmesiyle mağlubiyete rağmen 20. haftayı da 44 puanla zirvede tamamladı.



- Fenerbahçe fırsat tepti 



Beşiktaş'ın 3 puan kaybıyla başladığı haftada Bursa deplasmanında sahaya çıkan Fenerbahçe, müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrılarak 2 puan yitirdi ve önemli bir fırsatı tepti.

Bursa'da 1-0 öne geçtiği maçı son dakikalardaki penaltı golüyle berabere tamamlayan sarı-lacivertliler, puanını 36'ya çıkardı ve 4. sırada yer aldı.

Sekizinci sıradaki Bursaspor da Fenerbahçe karşısındaki puan kaybıyla 20. haftayı da aynı sırada geçmek zorunda kaldı.



- Medipol Başakşehir'in en farklı yenilgisi



Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 20. haftaya ikinci sırada giren Medipol Başakşehir ise kazanması halinde liderliği yeniden ele geçireceği maçta Kasımpaşa'ya farklı mağlup oldu.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmadan 4-0 mağlup ayrılan Medipol Başakşehir, bu sezon en farklı yenilgisini alırken, liderlik şansını da kullanamadı.



- Atiker Konyaspor ile Antalyaspor



Ligin 19. haftasına beşinci sırada giren Antalyaspor ile yedinci Atiker Konyaspor, 20. haftada birbirleriyle karşılaştı.

Konya'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitince, iki takım da haftayı puan kayıpları ile kapadı.



- Son kaybeden Galatasaray



Zirvedeki tüm rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından Kayserispor'u Türk Telekom Arena'da ağırlayan Galatasaray, bu büyük avantajını kullanamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Galip gelmesi halinde lider Beşiktaş ile aradaki puan farkını 2'ye indireceği karşılaşmada istediği performansı sahaya yansıtamayan sarı-kırmızılılar, haftanın kaybedenleri arasında yer aldı.



- En karlısı Trabzonspor



Haftanın en karlı takımı ise 20. haftaya 6. sırada giren Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililer, üst üste 4. galibiyetini alıp puanını 30'a çıkardı ve 9. sıradan 6. sıraya yükseldi. Altıncı sıradaki Osmanlıspor ise bu yenilgiyle 9. sıraya geriledi.



- 19 ve 20. haftanın ilk 8'leri 





Süper Lig'de 19 ve 20. haftalar sonunda ilk 8'ler şöyle oluştu:

 Sıra 19. hafta  Puan   20. hafta  Puan
 1 Beşiktaş 44  Beşiktaş  44 
 2 Medipol Başakşehir  42  Medipol Başakşehir  42 
 3  Galatasaray  39  Galatasaray  39 
 4 Fenerbahçe  35  Fenerbahçe  36 
 5 Antalyaspor  31  Antalyaspor  32 
 6 Osmanlıspor  27  Trabzonspor  30 
 7 Atiker Konyaspor 27  Atiker Konyaspor  28 
 8 Bursaspor  27  Bursaspor  28 











Anadolu Haber Ajansı
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