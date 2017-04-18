SÜPER LİG'DE AVRUPA'DAKİ KADAR GOL OLMUYOR

"En gollü" lig İspanya'da
Real Madrid'in, maç eksiğine karşın en yakın takipçisi Barcelona'ya 3 puan fark attığı La Liga, 32 hafta sonunda ulaşılan 2,9 gol ortalamasıyla sıralamada başı çekti. Bunda en büyük pay, 91 gol kaydeden Barcelona ve 82 kez ağları sarsan Real Madrid'in oldu. Chelsea'nin şampiyonluk yolunda avantaja sahip olduğu Premier Lig'deki maçlarda, ortalama 2,82 gol atıldı. İngiltere ligi, Liverpool'un 69, Tottenham'ın 68, Chelsea'nin 65, Arsenal ve Manchester City'nin 63'er golüne rağmen 2. sırayı aldı. Savunmaların ön planda olmasıyla tanınan Serie A'nın, maç başında 2,8 golle 3. sırada bulunması dikkati çekti. Lider Juventus 64, takipçilerinden Roma 70 ve Napoli 75 defa gol sevinci yaşadı. Bayern Münih'in, bitime 5 hafta kala 8 puan farkla lider olduğu Bundesliga da 2,78 gol ortalamasıyla Türkiye ligini geride bıraktı.
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük 5 liginde maç başına üretilen gol sayıları şöyle:
|Lig
|Ülke
|Tamamlanan hafta
|Oynanan maç
|Toplam gol sayısı
|Maç başına atılan gol sayısı
|La Liga
|İspanya
|32
|319
|925
|2,9
|Premier Lig
|İngiltere
|33
|323
|913
|2,82
|Serie A
|İtalya
|32
|320
|898
|2,8
|Bundesliga
|Almanya
|29
|261
|727
|2,78
|Spor Toto Süper Lig
|Türkiye
|27
|243
|636
|2,61
|Ligue 1
|Fransa
|33
|327
|845
|2,58
Anadolu Haber Ajansı
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