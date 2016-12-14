Son dakikaların adamı Sergio Ramos

Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kurtardı
Atletico Madrid ile karşılaştıkları 2014 Şampiyonlar Ligi finalinde son dakikalara 1-0 geride giren Real Madrid, Ramos'un 90+3. dakikada bulduğu golle mücadeleyi uzatmalara götürdü. Bitime iki dakika kala kullanılan kornerde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Ramos, takımına kupaya uzanan yolu açtı. Uzatma devrelerinde Gareth Bale, Marcelo ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle rakibini 4-1 yenen eflatun-beyazlılar, tarihinin 11. şampiyonluğuna ulaştı.
Süper Kupa zaferini Sevilla'ya bırakmadı
Sezon başında profesyonel kariyerine başladığı Sevilla'ya karşı oynanan UEFA Süper Kupa maçında yine son dakikalarda sahneye çıkan 30 yaşındaki Ramos, Real Madrid'in mücadeleyi uzatmaya taşımasını sağladı. Ramos, Sevilla'nın 2-1 üstünlüğüyle süren maçın 90+3. dakikasında kaydettiği golle durumu 2-2'ye getirdi. Uzatma devrelerinde Dani Carvajal'in golüyle mücadeleden 3-2 galip ayrılan Madrid ekibi, üçüncü kez UEFA Süper Kupa zaferine uzandı.
İki maçtır attığı gollerle, kulüp rekoru kırıldı
Uzun zamandır mağlubiyet yaşamayan Real Madrid, yenilmezlik serisini, Ramos'un La Liga'da son iki haftadır attığı son dakika golleriyle sürdürdü. Eflatun-beyazlılar, Barcelona ve Deportivo La Coruna karşısında kaybetmeyerek yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı ve kulüp rekoru kırdı.
Espanyol'a da son dakika golü var
Ramos, Real Madrid'in 2007-2008 sezonunda Espanyol'a 2-1 kaybettiği maçta da son dakikalarda fileleri havalandırdı. Deneyimli savunma oyuncusu, takımı 2-0 mağlup durumdayken 90. dakikada topu ağlara gönderse de bu gol, Real Madrid'e puan için yetmedi.
En fazla golü son dakikalarda attı
Ramos, kariyeri boyunca en fazla golü, 76-90. dakikalar ile uzatmalarda buldu.
Anadolu Haber Ajansı
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