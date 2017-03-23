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SNEİJDER'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

23 Mart 2017 Perşembe 11:48
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Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Sneijder: "Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyorum"

SNEİJDER'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
ROTTERDAM (AA) - Hollanda Milli Takımı'nın kampında bulunan Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, bir gazetecinin "Son haftalarda Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik kriz seni ne kadar rahatsız etti?" sorusuyla ilgili olarak Türkiye lehine açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde bir gazetecinin, Hollanda ile Türkiye arasındaki yaşanan gerilimle ilgili sorularını yanıtlayan Sneijder, siyasetten uzak durmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye'de yaşıyorum ama bu konu ile alakalı hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Durumun biraz abartıldığını düşünüyorum. Hiç kimse bana bu konu ile alakalı gelip bir şey sormadı bile." dedi. 

Gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda hakkında söylediklerini hatırlatarak "Sen de Hollandalısın, seni hiç mi rahatsız etmiyor?" sorusu üzerine Sneijder, "Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı ülkede yaşıyorum ve futbolcuyum. Bu konular bana çok uzak. Ben konsantremi futbola ve aileme veriyorum. Türkiye'de çok mutluyum ve bu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadım." ifadelerini kullandı.

Bu krizden dolayı başka bir takıma gitmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise Hollandalı futbolcu, "Bu durumdan dolayı oynadığım takımı bırakıp başka bir takıma gitmeyi düşünmüyorum. Haftaya her şey daha değişik olabilir. Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyorum." yanıtını verdi.


Anadolu Haber Ajansı
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