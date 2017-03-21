Şebnem Kimyacıoğlu'na AAC üyeliği daveti

ANKARA (AA) - Milli basketbolcu Şebnem Kimyacıoğlu, 2024 Olimpiyat Oyunları'na aday ABD'nin Los Angeles kentinin hazırlık komitesinin Atletler Danışma Kurulu üyeliğine kabul edildi.

Spor dünyasının birçok seçkin isminin yer aldığı listede, bir dönem Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray'da forma giyen Diana Taurasi de yer aldı.

Şebnem Kimyacıoğlu'nun davet edildiği Atletler Danışma Kurulu'nda Andre Agassi, Nadia Comaneci, Landon Donovan, Allyson Felix, Steffi Graf, Dawn Harper-Nelson, Michelle Kwan, Michael Johnson, Katie Ledecky, Carl Lewis, Alex Morgan, Ibtihaj Muhammad, Chris Paul, Michael Phelps ve Venus Williams gibi spor dünyasının ünlü isimleri bulunuyor.

Anadolu Haber Ajansı