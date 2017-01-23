Sea To Sky Enduro Yarışları'na doğru

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenecek Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları kapsamında, motosiklet sporcuları antrenmanlara başladı.

Haftada iki gün Kemer'deki yaylalarda, dağlarda ve Kuzdere Mahallesi'ndeki parkurda antrenman yapan motosikletçiler, eylül ayında sekizincisi düzenlenecek yarış öncesi parkurların haritalarını çıkarıyor.

Kuzdere'deki parkurda hazırlıklara başlayan sporcular, kaya, lastik, tahta ve kum tepelerinden geçip, orman içerisindeki zorlu patikalarda motosiklet sürüyor. Sporculardan bazıları antrenman sırasında ormandan geçerken zor anlar yaşadı, bazıları da düştü. Bu yıl eylül ayının sonlarına doğru yapılacak yarışlarda format ve mesafe değişikliklerinin olacağı belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, antrenmanlara başladıklarını belirterek, geçilecek parkurların da haritasını çıkardıklarını söyledi.

Özdemir, Sea To Sky Enduro Yarışları'nın formatında bu yıl bazı değişiklikler yapacaklarını anlatarak, "Bu sene dağ etabını yaylalarda organize edeceğiz. Geçen seneki yarışta, Tekirova Mahallesi'nde sahile paralel olarak yapmıştık. Bu seneki plaj, orman ve dağ etaplarında ilk defa geçilecek parkurlar olacak." dedi.

Bazı etapların bu sene daha zor ve uzun olma ihtimali olduğunu ifade eden Özdemir, yarışların başvurularının başladığını bildirdi.

Yarışların parkur sorumlusu Ali Özgül ise parkurlarda sürprizlerin olacağını ve her etabın sonlarına doğru zorlaşacağını söyledi. Özgül, seyirciler için de yarışı en iyi izleme noktalarını belirlemeye başladıklarını kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı