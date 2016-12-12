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Satrançta 3 madalya

12 Aralık 2016 Pazartesi 11:50
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Genç satranççılar, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Satrançta 3 madalya
ANKARA (AA) - Rusya'da düzenlenen Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türk sporcular 3 madalya elde etti.

Soçi kentinde düzenlenen şampiyonada 17 yaş genel kategorisinde FIDE Ustası Bahadır Özen gümüş madalyanın sahibi olurken, 17 yaş kızlar kategorisinde yarışan Şevval Doğan ile 15 yaş kızlar kategorisinde kadın usta adayı Çağıl Irmak Arda bronz madalya aldı. Çağıl Irmak, elde ettiği başarı ile Kadın FIDE Ustası unvanının da sahibi oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada, şampiyonaya dünyanın dört bir yanından güçlü isimlerin katıldığını, Türk sporcuların Rusya'da başarılı bir mücadele sergilediğini belirtti.  

Liseli gençlerin kazandığı madalyaların kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Tulay, "Türk satrancı adına gurur duyduk ancak İstanbul'daki terör saldırısının acısı öyle büyük ki, içimizde büyük bir burukluk var. Genç sporcularımız bu madalyalarla ülkemizi bölmek isteyen hainlere 'biz bu ülkenin gençleriyiz, tek vücut, tek yürek mücadeleye devam edeceğiz' dediler ve en güzel cevabı verdiler." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'taki terör saldırısının acısını yaşarken Rusya'dan gelen madalya haberleriyle satranç ailesi olarak buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Tulay'ın görüşleri şöyle:

"Masum insanları hedef alan bu hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, tüm yaralılarımıza acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu hain saldırılar, bizleri durduramaz. Durmadan, duraksamadan, yılmadan, ülkemiz için geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bir taraftan hain terör saldırıları ile mücadele ederken diğer yandan geleceğimiz olan gençlerimizin de umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmaması en önemli hedefimiz."


Anadolu Haber Ajansı
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