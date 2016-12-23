"Şampiyonluğa inancım tam"

"Her maça oynayacakmış gibi hazırlanıyorum"
Sarı-kırmızılı ekipte sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında süre aldığının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılı file bekçisi, "Ben Galatasaray'a mensup bir oyuncu olarak verilen görevi en iyi şekilde yapmakla sorumluyum. Şans bulduğumda da en iyi şekilde formamı terletmeye çalışıyorum. Her maça oynayacak gibi hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı. Kariyerine 2004 yılında Göztepe'de başladığını, 2005 yılından itibaren de Süper Lig'de forma giydiğini anlatan Cenk, "Öncelikli hedefim, formumu korumak ve kendimi geliştirmek. Belki de Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Geçmişimde birçok güzel anı bıraktım. Önümüzdeki dönemde bunları devam ettirmek istiyorum." şeklinde konuştu. Ziraat Türkiye Kupası statüsünün eleştirilmesine değinen sarı-kırmızılı futbolcu, "Ben profesyonel futbolcu olarak her maçın önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu statüyü de daha az forma bulan oyuncular için şans olarak değerlendiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Cenk Gönen, Türkiye'deki en iyi yerli kalecilerin sorulması üzerine ise "Bir çok kaleci beğeniyorum. Volkan Demirel, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Onur Kıvrak'ı söyleyebilirim. Zaten hepsi de arkadaşım. Tek bir isim veremem." diyerek sözlerini tamamladı.
Anadolu Haber Ajansı
Yorum Gönder