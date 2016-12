İSTANBUL (AA) - Galatasaray kalecisi Cenk Gönen, Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacaklarına inandığını söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cenk Gönen, önlerindeki Aytemiz Alanyaspor maçının önemine dikkati çekerek, "Ligin ilk yarısını zirvenin yakın bir takipçisi olarak bitirebilmek için Aytemiz Alanyaspor maçı bir fırsat. Bu şansı değerlendirecek potansiyele sahibiz." dedi. Galatasaray'ın mücadele ettiği her kulvarda zirveyi hedeflediğini vurgulayan Cenk, "Başarının yolu şampiyon olmaktan geçer. Bunu başarmak da bizim elimizde. Sahaya yeteneğimizi ve kalitemizi yansıttığımız sürece puan farkı kapanacaktır. Sezon sonunda şampiyon olabilecek kapasiteye sahibiz. Şampiyonluğa inancım tam." diye konuştu.



"Her maça oynayacakmış gibi hazırlanıyorum"

Sarı-kırmızılı ekipte sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında süre aldığının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılı file bekçisi, "Ben Galatasaray'a mensup bir oyuncu olarak verilen görevi en iyi şekilde yapmakla sorumluyum. Şans bulduğumda da en iyi şekilde formamı terletmeye çalışıyorum. Her maça oynayacak gibi hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı. Kariyerine 2004 yılında Göztepe'de başladığını, 2005 yılından itibaren de Süper Lig'de forma giydiğini anlatan Cenk, "Öncelikli hedefim, formumu korumak ve kendimi geliştirmek. Belki de Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Geçmişimde birçok güzel anı bıraktım. Önümüzdeki dönemde bunları devam ettirmek istiyorum." şeklinde konuştu. Ziraat Türkiye Kupası statüsünün eleştirilmesine değinen sarı-kırmızılı futbolcu, "Ben profesyonel futbolcu olarak her maçın önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu statüyü de daha az forma bulan oyuncular için şans olarak değerlendiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Cenk Gönen, Türkiye'deki en iyi yerli kalecilerin sorulması üzerine ise "Bir çok kaleci beğeniyorum. Volkan Demirel, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Onur Kıvrak'ı söyleyebilirim. Zaten hepsi de arkadaşım. Tek bir isim veremem." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Haber Ajansı