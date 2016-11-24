Şampiyonlar Ligi'nde 12 takım üst turu garantiledi

İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı oynanan 16 karşılaşmayla tamamlandı.

Beşiktaş'ın 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada Benfica ile 3-3 berabere kalması, Alman ekibi Borussia Dortmund'un Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 8-4 yenmesi ve bir diğer Alman ekibi Bayern Münih'in deplasmanda Rus takımı Rostov'a 3-2 yenilmesi haftanın dikkat çeken maçları oldu.



Şampiyonlar Ligi'inde gol rekoru kırıldı

F Grubu maçında Almanya'nın Borussia Dortmund, konuk ettiği Polonya'nın Legia Varşova takımını 8-4 mağlup etti. Maçta atılan 12 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta atılan en fazla gol olarak kayıtlara geçti.



- "İstanbul harikası, Benfica'ya izin vermedi"

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'ın 3-0 geriye düştüğü maçta konuk ettiği Benfica ile 3-3 berabere kalması, Şampiyonlar Ligi'nde en çok konuşulan maçlardan biriydi.

UEFA, internet sitesindeki haberde "İstanbul harikası, Benfica'ya izin vermedi" başlığını kullandı.



- 12 takım bir üst turu garantiledi

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçlarında A Grubu'nda Arsenal, Paris Saint-Germain, C Grubu'nda Barcelona, Manchester City, D Grubu'nda Atletico Madrid, Bayern Münih, E Grubu'nda Bayer Leverkusen, Monaco, F Grubu'nda Real Madrid, Borussia Dortmund, G Grubu'nda Leicester City, H Grubu'nda ise Juventus bir üst tura çıkmayı garantileyen takımlar oldu.

B Grubu'nda ise son 16'ya kalacak takımlar son hafta maçlarının ardından belli olacak. 8'er puanlı Napoli ve Benfica ile 7 puanlı Beşiktaş'ın 6. hafta maçları öncesi gruptan çıkma ihtimali bulunuyor.

Grubun son maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçı kazanması halinde puanını 10'a yükselterek gruptan çıkacak. Siyah-beyazlı ekibinin gruptan çıkması için ikinci bir ihtimal daha bulunuyor. Eğer Benfica son maçta Napoli'yi mağlup ederse, İtalyan ekibi 8 puanda kalacak. Beşiktaş ise, Kiev karşısında bir puan alsa bile ikili averajda Napoli'ye üstün olduğu için 8 puanla turu atlayan ikinci takım olacak.

G Grubu'nda Kopenhag ile Porto, H Grubu'nda ise Olympique Lyon ve Sevilla bir üst tura çıkma umutlarını son maça bıraktı.



Messi atıyor, Neymar attırıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları sonunda Barcelonalı Lionel Messi 9 golle zirvede yer alırken, Paris Saint-Germainli Edinson Cavani 5 golle ikinci, 4'er golle Leicester Cityli Riyad Mahrez, Arsenal'den Mesut Özil ile Bayern Münihli Robert Lewandowski üçüncülüğü paylaştı.

Bir diğer Barcelonalı oyuncu Neymar ise 7 gollük pasla asist sıralamasında ilk sırada yer aldı. 4 asistle Ousmane Dembele, Eduardo Salvio, Cristiano Ronaldo, 3 asistle ise David Alaba, Ricardo Quaresma ve Luis Suarez, Neymar'ı takip etti.

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Quaresma, 12 kez ofsayta düşerek bu alanda ilk sırada yer aldı.

Anadolu Haber Ajansı