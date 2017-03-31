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Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama

31 Mart 2017 Cuma 12:48
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- Macaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Murat Ertürk için davul zurnalı karşılama töreni düzenlendi

Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama
 ERZURUM (AA) - Macaristan'ın Szombathely kentinde gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazanan Murat Ertürk, memleketi Erzurum'da davul zurna ve çiçeklerle karşılandı.
Macaristan'dan Erzurum Havalimanı'na gelen milli güreşçi Ertürk'e, kendisini karşılayan Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ağabeyi olan Güreş İl Temsilcisi Fahrettin Ertürk, 110 yaşındaki dedesi Osman Ardahanlı, ailesi ve kent protokolünce çiçek verildi.

Milli güreşçi Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Avrupa ve dünya üçüncüsü olduğunu anımsatarak, bu şampiyonada da altın madalya almak için mücadele verdiğini söyledi.

Avrupa'nın ortasında, ay-yıldızlı bayrak altında İstiklal Marşı'nı okuttuğu için çok sevinçli olduğunu belirten Ertürk, şöyle konuştu:

"Türk milleti ve Erzurum halkı benden yana dualarını eksik etmedi. Ben de minderde mücadelemi verdim. Allah'a şükürler olsun, ülkeme ve memleketime altın madalya getirdim. Çok gururluyum. Hedefime ulaştım, altın madalya getirdim. Şimdiki hedefim de dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Ülkemi yine gururlandıracağıma eminim. Bu zor günlerde İstiklal Marşımızı da okuttuğum için mutluyum."  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, elde ettiği başarının ardından kendisini arayarak tebrik ettiğini bildiren Murat Ertürk, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, sevincini benimle paylaştı." ifadesini kullandı.

Ünsal Kıraç da Ertürk'ün elde ettiği derecenin Erzurum ve Türkiye için inanılmaz bir başarı olduğunu dile getirdi.
Kentin bu branşta bazı başarıları yakaladığını ancak şampiyonluğun bugüne nasip olduğunu aktaran Kıraç, şunları kaydetti:

"Biz bunu Murat Ertürk ile yakalayacağımıza inanıyorduk, ona güveniyorduk. Ertürk bu organizasyonda rakiplerine şans tanımadı. Ama bu burada bitmedi. Ben inanıyorum ki Ertürk dünya şampiyonu olacak. Bundan adım gibi eminim. Buradan binlerce kilometre uzakta Türk bayrağının göndere çekilmesi, İstiklal Marşımızı gözlerimiz dolu dolu söylememiz bizi inanılmaz mutlu etti."  

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise Erzurum'un, Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve Erzincan ile 2026 Kış Olimpiyatları adayı olacağını artık her yerde seslendirdiklerini söyleyerek, Erzurum'a yakışanın da şampiyon sporcular olduğuna işaret etti.Bir süre omuzlarda taşınan Murat Ertürk, daha sonra kentin yöresel halk oyunlarını seyrederek, karşılamaya gelenlerle fotoğraf çektirdi.


Anadolu Haber Ajansı
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