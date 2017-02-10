Samet Aybaba'nın favorisi Beşiktaş

DENİZLİ (AA) - Teknik direktör Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için Beşiktaş'ın favori olduğunu söyledi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Aybaba, Denizli Beşiktaşlılar Derneğini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı takımın iyi futbol oynadığını belirterek, "Beşiktaş'ın geçen sezondan beri iyi oyun yapısı var. Bu sene de ligin favorisi Beşiktaş ama dikkatli olmak lazım, maçlar enteresandır. Böyle kaybedilen çok sezonlar vardır. Bundan sonra daha dikkatli olacaklardır. Kendi istediklerini sahaya yansıttıkları sürece iyi takım olduklarını zaten gösterdiler." diye konuştu.

Deplasman yasağının kaldırılması ve sahalarda yaşanan olaylara da değinen Aybaba, şöyle devam etti:

"Rakip taraftarların deplasmana gitmesi normal. Birkaç maç olay yaşandı diye bundan geri dönmek doğru değil. Futbolun içindeki dostluk, kardeşlik mesajlarından vazgeçmeyeceksiniz. Saha içinde olaylar olabilir, dünyanın her yerinde oluyor. Futbolun daha rahat ve keyifli seyredilmesini istiyorsak, hep birlikte sıkıntıları aşacağız. Yöneticileri engelleyemiyoruz. Yönetici arkadaşlarımızın çoğunluğu futbolun içinden gelmedikleri için ne söylediklerini bilmiyorlar, daha sonra olaylar farklı boyutlar kazanıyor. Bence mesajları doğru vermek lazım, büyük camialarız, birbirimize ihtiyacımız var. Amacımız futbolu geliştirmek, sevgiyi geliştirmek olmalı. Bunları yaparsak daha keyifli sezonlar yaşarız."

Gazetecilerin yabancı futbolcu sayısının arttırılmasının milli takımın başarısını etkileyip etkilemediğine yönelik sorusu üzerine Aybaba, "İleride bunun cezasını çekeceğiz. Yerli bir santrfor, stoper bulamıyoruz. Milli takım oyuncularının çoğu gurbetçi, orada altyapı eğitimi almış oyuncular. Onlarla da başarıyı tam sağlayamıyoruz. Milli takımla ilgili sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı