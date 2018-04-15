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SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN SPORA DESTEK VERİYOR

Ülkemizdeki tüm bireylerin çocukluktan itibaren sağlıklı beslenmesi ve spor yapmasını teşvik etmek amacıyla birçok projeye imza atan Muratbey, sporun ve sporcuların önemli destekçileri arasında yer alıyor. Muratbey, sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı spor alanında 2015 yılından beri Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Uşak Basketbol Takımı’nın ana sponsorluğunu üstleniyor.

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN SPORA DESTEK VERİYOR

Ülkemizdeki tüm bireylerin çocukluktan itibaren sağlıklı beslenmesi ve spor yapmasını teşvik etmek amacıyla birçok projeye imza atan Muratbey, sporun ve sporcuların önemli destekçileri arasında yer alıyor. Muratbey, sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı spor alanında 2015 yılından beri Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Uşak Basketbol Takımı’nın ana sponsorluğunu üstleniyor.

15 Nisan 2018 Pazar 21:51
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SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN SPORA DESTEK VERİYOR

Yenilikçi yaklaşımı ile süt ve süt ürünleri sektöründe fark yaratan Muratbey, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sporu ve sporcuları destekleyerek, gençleri spora teşvik ediyor. Muratbey, ülkemizdeki tüm bireylerin çocukluktan itibaren sağlıklı beslenmesi ve spor yapması için bugüne kadar pekçok çalışmaya imza attı.

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Türkiye’deki profesyonel sporcu sayısının AB standartlarının çok gerisinde olduğunu belirterek, “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için spor yapmaya teşvik etmeliyiz. Spor ile gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimlerine fayda sağlayabiliriz” dedi. Bunun gerçekleşmesi için hem gençlerin hem de sporcuların desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini hatırlatan Erol, “Kazanılan başarıların iyi ödüllendirilmesi ve özendirici olması gerekiyor. Muratbey olarak spora ve sporcuya sahip çıkmayı ve destek vermeyi görev sayıyoruz” diye konuştu.

Muratbey, sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı spor alanında 2015 yılından beri Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Uşak Basketbol Takımı’nın ana sponsorluğunu üstlenmenin yanı sıra Uşak İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü ile de destek projeleri yürütüyor. Muratbey’in desteği ile Uşaksportif, Spor Toto Basketbol Ligi’nde 3 sezonda 2 kez play-offa kalmayı başardı. Bir sezon da Türkiye’yi FİBA Şampiyonlar Liginde temsil etti.

Necmi Erol, bundan sonra da spor ve eğitim alanında sundukları burslarla ve sponsorluklarla, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimlerine katkı sunmaya, yaratıcı ve yenilikçi sosyal projeleri destekleyerek, toplumsal faydayı yukarılara taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

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